Filho de Virginia Fonseca vai ao hospital após sofrer queda de sofá; entenda

A influenciadora Virginia Fonseca relatou um susto com seu filho caçula, José Leonardo, nesta segunda-feira (21). O menino, de 2 anos, precisou de atendimento médico após sofrer uma queda enquanto brincava na residência da família.

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O acidente aconteceu depois do almoço. A criança pulava entre dois sofás quando acabou batendo o nariz. Em uma publicação, Virginia explicou que "José deu um susto na gente hoje".

Atendimento médico e recuperação

Uma imagem compartilhada nas redes sociais mostra o garoto em uma maca de hospital recebendo o carinho da mãe. O nome da unidade de saúde, no entanto, não foi divulgado.

A empresária tranquilizou os seguidores sobre o estado de saúde do filho, afirmando que o ferimento não teve gravidade. "Graças a Deus está tudo certo com ele. Foi só um susto mesmo", declarou Virginia.

José Leonardo é filho de Virginia com o cantor Zé Felipe e neto do sertanejo Leonardo. No último dia 7 de setembro, o menino celebrou seu segundo aniversário com uma festa temática do Homem-Aranha em Goiânia.

Na ocasião, o aniversariante e suas irmãs chegaram fantasiados como o personagem da Marvel. A comemoração teve detalhes personalizados, como uma teia iluminada no teto e bonecos espalhados pelo salão. O cardápio incluiu doces sem açúcar e um bolo de três andares. As lembrancinhas para os convidados foram compostas por itens como lancheiras e estojos de lápis de cor.

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