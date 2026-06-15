Enxaqueca refratária: quando os medicamentos não são suficientes e os tratamentos intervencionistas podem mudar a vida do paciente

A enxaqueca é muito mais do que uma simples dor de cabeça. Considerada uma das doenças neurológicas mais incapacitantes do mundo, ela afeta milhões de pessoas e pode comprometer significativamente a vida profissional, social e familiar dos pacientes. Além da dor intensa, as crises frequentemente são acompanhadas por náuseas, vômitos, sensibilidade à luz, aos sons e aos odores, podendo durar horas ou até dias. Em casos mais graves, a doença evolui para um quadro crônico, em que o paciente convive com sintomas durante grande parte do mês.

Apesar dos avanços da medicina, ainda é comum que pacientes passem anos tentando diferentes medicamentos sem alcançar um controle satisfatório da doença. Segundo o neurocirurgião Dr. Messias Eduardo da Silva, especialista em neurocirurgia funcional, dor e neuromodulação, um dos principais desafios é fazer com que as pessoas compreendam que a enxaqueca é uma doença neurológica complexa e que, muitas vezes, necessita de uma abordagem especializada. "Existe uma tendência de normalizar a dor. Muitos pacientes convivem durante anos com limitações importantes acreditando que não há outras opções além dos medicamentos tradicionais. Felizmente, isso mudou muito nos últimos anos."

Uma nova era no tratamento da enxaqueca O avanço do conhecimento sobre os mecanismos cerebrais envolvidos na geração da dor permitiu o desenvolvimento de tratamentos mais direcionados e individualizados. Nos últimos anos, uma nova geração de especialistas passou a incorporar técnicas de neuromodulação e medicina intervencionista ao tratamento da enxaqueca. Entre eles, o neurocirurgião Dr. Messias Eduardo da Silva destaca que o objetivo atual não é apenas tratar a crise quando ela ocorre, mas reduzir sua frequência, intensidade e impacto na vida do paciente. "A medicina moderna passou a atuar diretamente nos nervos e circuitos neurológicos relacionados à dor. Hoje conseguimos oferecer alternativas terapêuticas para pacientes que antes acreditavam não ter mais opções de tratamento."

Quando considerar tratamentos avançados? Pacientes com crises frequentes, uso excessivo de medicamentos, limitação das atividades diárias ou falha terapêutica após múltiplas tentativas de tratamento podem se beneficiar de uma avaliação especializada. Entre as opções disponíveis atualmente destacam-se: Bloqueios de nervos periféricos guiados por ultrassom Realizados com auxílio de ultrassonografia, permitem maior precisão na identificação das estruturas envolvidas na dor, proporcionando maior segurança e eficácia ao procedimento.

Radiofrequência pulsada Método minimamente invasivo utilizado para modular a atividade de nervos relacionados à dor, podendo proporcionar alívio prolongado em pacientes cuidadosamente selecionados. Aplicação de toxina botulínica (Botox) Reconhecida internacionalmente como uma das principais estratégias para pacientes com enxaqueca crônica, contribuindo para a redução da frequência e da intensidade das crises. Neuromodulação Considerada uma das áreas mais promissoras da neurociência moderna, utiliza estímulos elétricos controlados para modular circuitos neurais envolvidos na percepção dolorosa, oferecendo novas perspectivas para pacientes refratários aos tratamentos convencionais.

O tratamento deve ser individualizado Embora os avanços tecnológicos tenham ampliado as possibilidades terapêuticas, os especialistas reforçam que não existe uma solução única para todos os pacientes. A escolha do tratamento depende de fatores como frequência das crises, histórico clínico, exames complementares, presença de outras doenças associadas e resposta a tratamentos prévios. "A avaliação individualizada continua sendo a peça mais importante do tratamento. O objetivo é encontrar a estratégia que permita ao paciente recuperar sua funcionalidade e sua qualidade de vida."

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O futuro já começou O crescimento da medicina intervencionista e da neuromodulação representa uma mudança importante na forma como a enxaqueca é encarada. Com atuação em neurocirurgia funcional, dor e neuromodulação, o neurocirurgião Dr. Messias Eduardo da Silva integra uma nova geração de especialistas que vêm ampliando as possibilidades de tratamento da enxaqueca refratária através de procedimentos minimamente invasivos e tecnologias avançadas de neuromodulação. Para os especialistas, a principal mensagem é clara: a dor não deve ser aceita como parte inevitável da rotina. "Muitos pacientes chegam ao consultório após anos de sofrimento e descobrem que existem alternativas terapêuticas que sequer imaginavam ser possíveis. A mensagem mais importante é que não é normal viver com dor. Buscar ajuda especializada pode representar uma verdadeira mudança de vida"