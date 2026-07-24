Neto responde Neymar após ser xingado: 'Fico extremamente feliz'

O apresentador Craque Neto reagiu nesta sexta-feira (24/7), após ser chamado de otário por Neymar nas redes sociais. Durante a abertura do programa "Os Donos da Bola", da Band, Neto afirmou que recebeu a crítica com tranquilidade e disse se sentir extremamente feliz com o comentário do atacante.

A troca de farpas começou quando Neymar comentou uma publicação com críticas feitas pelo apresentador ao seu desempenho. "Chato pra c*ralho. Vai se f*der esse otário", escreveu o camisa 10 do Santos.

Em tom irônico, Neto concordou com o jogador, afirmando que todos são otários por acreditar em um atleta como Neymar. Ele criticou o desempenho do atacante nos últimos anos.

"Quando o Neymar me chama de otário, eu me sinto extremamente feliz. Eu sou criticado do jeito que critico o cara. Ele tem o direito de me chamar de otário. Otário é um cara que acredita que ele vem em todos os aniversários da irmã. Otário é quem acreditou que você, Neymar, pudesse dar a Copa para nós ou chegar à final", pontuou.

O apresentador também rebateu acusações de que persegue o jogador e garantiu que continuará fazendo críticas sempre que considerar necessário.

"Você é um dos maiores jogadores que eu vi jogar na minha vida. Mas eu não pago pau para você. Não pago pau para você, para o seu pai, para a sua mãe, para a sua avó, para o seu avô, para os seus filhos, para a sua esposa, para ninguém, irmão. Não tenho medo de vocês", complementou.

Neto ainda mencionou a sequência de lesões de Neymar, sua participação em torneios de pôquer e na Kings League, além do número de partidas disputadas pelo atacante desde o retorno ao Santos.

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Ao encerrar o desabafo, o apresentador afirmou que o comentário do jogador demonstra incômodo com suas críticas. "Cara, é inacreditável como você é criança. Como você é infantil. Como você se preocupa com um zé-ruela igual eu. Com um otário igual eu. Porque eu, como otário, acreditei que você ia jogar."