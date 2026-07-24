João Gomes é internado e suspende agenda de shows

O cantor João Gomes cancelou o show que faria nesta sexta-feira (24/7) no festival Pernambuco Meu País, em Salgueiro, Sertão de Pernambuco. O artista foi diagnosticado com influenza e está internado no Real Hospital Português, no Recife.

A equipe de João Gomes publicou um comunicado nas redes sociais informando que a decisão ocorreu após avaliação médica e confirmação do diagnóstico de influenza.

Segundo a nota, os médicos orientaram que o artista permaneça em repouso e mantenha uma hidratação adequada. Além disso, ele deve cumprir integralmente o tratamento prescrito e suspender temporariamente suas apresentações, ensaios e outros compromissos presenciais.

A organização do festival divulgou um texto desejando pronta recuperação ao artista. A cantora pernambucana Raphaela Santos se apresentará no lugar de João Gomes.

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Além do show em Salgueiro, João Gomes também cancelou a apresentação que faria neste sábado (25/7) em Riachão do Jacuípe, na Bahia.