Assine
overlay
Início Cultura
PRÉ-WEDDING

Filho de Carla Perez e Xanddy viraliza com ensaio de casamento em academia

Victor Alexandre e a noiva, Jarline Batista, trocaram o cenário tradicional por aparelhos de musculação em sessão de fotos que chamou atenção nas redes sociais

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
24/07/2026 09:42 - atualizado em 24/07/2026 09:46

compartilhe

SIGA
×
Filho de Carla Perez e Xanddy viraliza com ensaio de casamento em academia
O ensaio pré-casamento inusitado de Victor Alexandre e Jarline Batista no universo fitness chamou a atenção nas redes sociais crédito: Redes sociais

Victor Alexandre, filho da dançarina Carla Perez e do cantor Xanddy, movimentou as redes sociais ao compartilhar um ensaio de casamento nada convencional. O fisiculturista baiano, de 22 anos, surgiu ao lado da noiva, a dominicana Jarline Batista, usando trajes de casamento em uma academia, cenário escolhido para celebrar a paixão que os dois compartilham pelo universo fitness.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As imagens rapidamente repercutiram entre fãs e seguidores, que elogiaram a criatividade da sessão de fotos. Nos registros, o casal aparece posando entre aparelhos de musculação, pesos e equipamentos de treino.

Entre os comentários, familiares também demonstraram carinho pelo casal. Carla Perez foi uma das primeiras a reagir às fotos e se declarou aos noivos. "Amo tanto vocês", escreveu a ex-dançarina. A irmã de Victor, Camilly Victoria, também deixou uma mensagem: "Ah, lindos".

Relacionamento começou na adolescência

Victor Alexandre e Jarline Batista estão juntos há cerca de sete anos. Os dois se conheceram nos Estados Unidos quando tinham apenas 15 anos e estudavam na mesma escola. Desde então, mantêm um relacionamento que atravessou a adolescência e agora caminha para uma nova etapa.

Leia Mais

Em uma publicação feita no fim de 2025, o próprio Victor relembrou o início da história de amor ao contar que conheceu a namorada durante os anos de ensino médio. Nas redes sociais, há registros da formatura do casal reunindo as famílias, evidenciando a proximidade construída ao longo dos anos.

Em entrevista ao g1, o fisiculturista já havia revelado o desejo de oficializar a união e afirmou que pretendia se casar em agosto deste ano. Até o momento, a data e o local da cerimônia não foram confirmados oficialmente.

Quem é Jarline Batista?

Assim como o noivo, Jarline Batista também é apaixonada pela musculação. A dominicana começou a competir no fisiculturismo em junho deste ano e já conquistou títulos em algumas categorias da modalidade.

Nas redes sociais, ela costuma compartilhar sua rotina de treinos, muitas vezes ao lado de Victor. Além do universo fitness, a influenciadora publica registros de viagens, passeios por praias brasileiras e momentos vividos ao lado do noivo, incluindo participações no Carnaval de Salvador.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Victor Alexandre também vem construindo sua trajetória no fisiculturismo e já participou de campeonatos da modalidade. Agora, o esporte que aproximou ainda mais o casal também serviu de inspiração para um ensaio de casamento que conquistou a internet.

Tópicos relacionados:

carla-perez celebridades cultura xanddy

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay