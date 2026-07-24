Filho de Carla Perez e Xanddy viraliza com ensaio de casamento em academia

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Victor Alexandre, filho da dançarina Carla Perez e do cantor Xanddy , movimentou as redes sociais ao compartilhar um ensaio de casamento nada convencional. O fisiculturista baiano, de 22 anos, surgiu ao lado da noiva, a dominicana Jarline Batista, usando trajes de casamento em uma academia, cenário escolhido para celebrar a paixão que os dois compartilham pelo universo fitness.

As imagens rapidamente repercutiram entre fãs e seguidores, que elogiaram a criatividade da sessão de fotos. Nos registros, o casal aparece posando entre aparelhos de musculação, pesos e equipamentos de treino.

Entre os comentários, familiares também demonstraram carinho pelo casal. Carla Perez foi uma das primeiras a reagir às fotos e se declarou aos noivos. "Amo tanto vocês", escreveu a ex-dançarina. A irmã de Victor, Camilly Victoria, também deixou uma mensagem: "Ah, lindos".

Relacionamento começou na adolescência

Victor Alexandre e Jarline Batista estão juntos há cerca de sete anos. Os dois se conheceram nos Estados Unidos quando tinham apenas 15 anos e estudavam na mesma escola. Desde então, mantêm um relacionamento que atravessou a adolescência e agora caminha para uma nova etapa.

Em uma publicação feita no fim de 2025, o próprio Victor relembrou o início da história de amor ao contar que conheceu a namorada durante os anos de ensino médio. Nas redes sociais, há registros da formatura do casal reunindo as famílias, evidenciando a proximidade construída ao longo dos anos.

Em entrevista ao g1, o fisiculturista já havia revelado o desejo de oficializar a união e afirmou que pretendia se casar em agosto deste ano. Até o momento, a data e o local da cerimônia não foram confirmados oficialmente.

Quem é Jarline Batista?

Assim como o noivo, Jarline Batista também é apaixonada pela musculação. A dominicana começou a competir no fisiculturismo em junho deste ano e já conquistou títulos em algumas categorias da modalidade.

Nas redes sociais, ela costuma compartilhar sua rotina de treinos, muitas vezes ao lado de Victor. Além do universo fitness, a influenciadora publica registros de viagens, passeios por praias brasileiras e momentos vividos ao lado do noivo, incluindo participações no Carnaval de Salvador.

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Victor Alexandre também vem construindo sua trajetória no fisiculturismo e já participou de campeonatos da modalidade. Agora, o esporte que aproximou ainda mais o casal também serviu de inspiração para um ensaio de casamento que conquistou a internet.