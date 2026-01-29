Assine
AMOR DE ESCOLA

Casal volta à escola onde se conheceu para ensaio de pré-casamento

Carollayne e Diego se conheceram no ensino médio, em 2016. Dez anos depois, eles se prepararam para subir ao altar

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
29/01/2026 13:15 - atualizado em 29/01/2026 13:16

Carollayne e Diego se conheceram na escola e quiseram recuperar a história de amor em ensaio fotográfico
Carollayne e Diego se conheceram na escola e quiseram recuperar a história de amor em ensaio fotográfico crédito: Avelã Fotografia

Um casal decidiu transformar a nostalgia num cenário de amor. Carollayne Santos e Diego Borba escolheram a Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Sizenando Silveira, em Recife (PE), para realizar o ensaio fotográfico de pré-casamento. Foi lá que os dois se conheceram, em 2016, quando ainda eram estudantes do ensino médio.

À época, Carollayne cursava o terceiro ano e Diego estava no primeiro. Dez anos depois do primeiro contato — e um ano após oficializarem a união civil —, o casal voltou à escola para registrar a nova fase da vida. Os dois se casam no civil em 2026.

“Sempre tive o sonho de casar na igreja, de fazer uma cerimônia. A gente primeiro deu prioridade a fazer a nossa casa, deixar tudo pago. Foi uma nostalgia, porque a gente lembrou onde eu paquerei ele”, contou Carollayne em entrevista ao G1.

A ideia de realizar o ensaio no colégio partiu da noiva. Segundo ela, Diego ficou receoso no início, por ser mais tímido. “Meu esposo era muito tímido. Eu disse: ‘não, Diego, vamos tirar fotos na escola’”, relembrou.

Para viabilizar a sessão de fotos, Carollayne entrou em contato com uma antiga secretária da escola, que trabalhava na instituição na época em que o casal estudava lá. Mesmo não integrando mais a equipe, ela ajudou a intermediar a autorização com a atual gestão.

O ensaio percorreu espaços marcantes do cotidiano escolar, como o refeitório, corredores e caminhos usados diariamente pelos estudantes. Cada ambiente despertou lembranças do início do relacionamento. “Expliquei à equipe onde eu vi Diego pela primeira vez, o banquinho onde a gente se apresentou, a sala de aula. Eles fizeram todo o trajeto com a gente”, contou.

Lição de amor

Foi no refeitório que Carollayne avistou Diego pela primeira vez. Mesmo discreto, ele chamou atenção. “Eu passava e via um menino muito educado almoçando, com um sorriso muito bonito. Eu ficava: ‘meu Deus, que menino do sorriso bonito!’”, disse.

Curiosa, a estudante decidiu procurar mais informações sobre o colega e descobriu que os dois moravam no mesmo bairro. No dia seguinte, o acaso tratou de aproximá-los ainda mais. “No outro dia, ele estava no mesmo ônibus que eu. Pensei: ‘meu Deus do céu, é um sinal’”, relatou.

Depois disso, vieram as conversas nas redes sociais, a aproximação no pátio da escola e, pouco tempo depois, o namoro, iniciado em 15 de junho de 2016. Desde então, o casal seguiu junto por etapas importantes da vida adulta.

Hoje, Carollayne trabalha como analista de Recursos Humanos, enquanto Diego atua na área de Tecnologia da Informação. 

A publicação das fotos nas redes sociais gerou grande repercussão entre amigos, familiares e antigos colegas de escola. Segundo Carollayne, muitas pessoas se identificaram com a história. “Muita gente comentou dizendo que também viveu um amor que começou na escola. Ficamos muito felizes com o carinho”, disse.

Para o casal, o ensaio vai além das fotos. É uma forma de celebrar o caminho percorrido e inspirar outras histórias. “Que cada casal relembre o início de tudo. Acho que isso dá um gás maior à história”, concluiu Carollayne.

