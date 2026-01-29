Casal volta à escola onde se conheceu para ensaio de pré-casamento

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Um casal decidiu transformar a nostalgia num cenário de amor. Carollayne Santos e Diego Borba escolheram a Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Sizenando Silveira, em Recife (PE), para realizar o ensaio fotográfico de pré-casamento. Foi lá que os dois se conheceram, em 2016, quando ainda eram estudantes do ensino médio.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
À época, Carollayne cursava o terceiro ano e Diego estava no primeiro. Dez anos depois do primeiro contato — e um ano após oficializarem a união civil —, o casal voltou à escola para registrar a nova fase da vida. Os dois se casam no civil em 2026.
“Sempre tive o sonho de casar na igreja, de fazer uma cerimônia. A gente primeiro deu prioridade a fazer a nossa casa, deixar tudo pago. Foi uma nostalgia, porque a gente lembrou onde eu paquerei ele”, contou Carollayne em entrevista ao G1.
A ideia de realizar o ensaio no colégio partiu da noiva. Segundo ela, Diego ficou receoso no início, por ser mais tímido. “Meu esposo era muito tímido. Eu disse: ‘não, Diego, vamos tirar fotos na escola’”, relembrou.
Para viabilizar a sessão de fotos, Carollayne entrou em contato com uma antiga secretária da escola, que trabalhava na instituição na época em que o casal estudava lá. Mesmo não integrando mais a equipe, ela ajudou a intermediar a autorização com a atual gestão.
O ensaio percorreu espaços marcantes do cotidiano escolar, como o refeitório, corredores e caminhos usados diariamente pelos estudantes. Cada ambiente despertou lembranças do início do relacionamento. “Expliquei à equipe onde eu vi Diego pela primeira vez, o banquinho onde a gente se apresentou, a sala de aula. Eles fizeram todo o trajeto com a gente”, contou.
Lição de amor
Foi no refeitório que Carollayne avistou Diego pela primeira vez. Mesmo discreto, ele chamou atenção. “Eu passava e via um menino muito educado almoçando, com um sorriso muito bonito. Eu ficava: ‘meu Deus, que menino do sorriso bonito!’”, disse.
Curiosa, a estudante decidiu procurar mais informações sobre o colega e descobriu que os dois moravam no mesmo bairro. No dia seguinte, o acaso tratou de aproximá-los ainda mais. “No outro dia, ele estava no mesmo ônibus que eu. Pensei: ‘meu Deus do céu, é um sinal’”, relatou.
Depois disso, vieram as conversas nas redes sociais, a aproximação no pátio da escola e, pouco tempo depois, o namoro, iniciado em 15 de junho de 2016. Desde então, o casal seguiu junto por etapas importantes da vida adulta.
Hoje, Carollayne trabalha como analista de Recursos Humanos, enquanto Diego atua na área de Tecnologia da Informação.
A publicação das fotos nas redes sociais gerou grande repercussão entre amigos, familiares e antigos colegas de escola. Segundo Carollayne, muitas pessoas se identificaram com a história. “Muita gente comentou dizendo que também viveu um amor que começou na escola. Ficamos muito felizes com o carinho”, disse.
Para o casal, o ensaio vai além das fotos. É uma forma de celebrar o caminho percorrido e inspirar outras histórias. “Que cada casal relembre o início de tudo. Acho que isso dá um gás maior à história”, concluiu Carollayne.
O Ceará voltou a chamar atenção quando o assunto é o amor verdadeiro. Repercutiu na Internet o casamento de Maria do Socorro, de 78 anos, e Antônio Pereira, de 77. Reprodução Arquivo Pessoal
Eles se conheceram no Lar Torres de Melo, em Fortaleza, e a idade não foi obstáculo para a união. O lar tem 200 idosos. Ela chegou em 2021. Ele dois anos depois. E um dia ela tomou coragem para pedir um abraço. Era tudo que ele queria. Reprodução Arquivo Pessoal
Curiosamente também vive no Ceará o casal mais longevo do mundo. A instituição americana LongeviQuest entregou um diploma a Manoel Angelim Dino, de 105 anos, e Maria de Sousa Dino, de 102, que estao casados ha 84 anos! Divulgação LongeviQuest
Eles vivem em Boa Viagem, tambem estao no Livro Guinness dos Recordes, e dizem que o segredo é "cultivar o amor e evitar vícios". No dia 20 de novembro de 2025 eles vão completar Bodas de Carvalho - uma referência à árvore que simboliza solidez e resistência. Divulgação LongeviQuest
Dona Maria acrescenta mais um ingrediente absolutamente necessário quando se trata de manter o matrimônio: "O amor precisa ser cuidado diariamente", diz. Divulgação LongeviQuest
A história do casal começou em 1938 quando ele tinha 20 anos e conheceu Maria, de 17, na cidade cearense de Almeida, onde ela foi buscar rapaduras. Divulgação LongeviQuest
Eles se casaram um ano depois e trabalharam no sertão, cultivando tabaco para sustentar 13 filhos. Nove ainda estão vivos. Divulgação LongeviQuest
A família é bem grande: além dos filhos, eles têm 55 netos, 60 bisnetos e 14 tataranetos. Na foto, um dos netos, que aparece no vídeo de divulgação da LongeviQuest. Divulgação LongeviQuest
Para Manoel Dino, todas as dificuldades foram enfrentadas com uma união permanente que é motivo de orgulho: "A vida era dura, mas valeu a pena. Uma vida de parceria está ligada à ausência de vícios", enfatizou. Divulgação LongeviQuest
Hoje em dia, não é segredo que os casamentos - com raras exceções - duram bem menos do que em tempos passados. No Brasil, Lei do Divórcio existe desde 1977 e, de lá pra cá, as mudanças sociais ampliaram a possibilidade de separação. Um dos fatores determinantes é a evolução da mulher no mercado de trabalho, que lhe dá independência. Imagem de Alexa por Pixabay
Um casamento duradouro é coisa rara. No Brasil, a duração média dos casamentos é de 13,8 anos. E a longevidade das relações varia de estado para estado. Os gaúchos são os mais persistentes, enquanto os acreanos estão na lanterna dos casamentos mais sólidos. Imagem de Myriams-Fotos por Pixabay