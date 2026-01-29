Casal volta à escola onde se conheceu para ensaio de pré-casamento

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um casal decidiu transformar a nostalgia num cenário de amor. Carollayne Santos e Diego Borba escolheram a Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Sizenando Silveira, em Recife (PE), para realizar o ensaio fotográfico de pré-casamento. Foi lá que os dois se conheceram, em 2016, quando ainda eram estudantes do ensino médio.

À época, Carollayne cursava o terceiro ano e Diego estava no primeiro. Dez anos depois do primeiro contato — e um ano após oficializarem a união civil —, o casal voltou à escola para registrar a nova fase da vida. Os dois se casam no civil em 2026.

“Sempre tive o sonho de casar na igreja, de fazer uma cerimônia. A gente primeiro deu prioridade a fazer a nossa casa, deixar tudo pago. Foi uma nostalgia, porque a gente lembrou onde eu paquerei ele”, contou Carollayne em entrevista ao G1.

A ideia de realizar o ensaio no colégio partiu da noiva. Segundo ela, Diego ficou receoso no início, por ser mais tímido. “Meu esposo era muito tímido. Eu disse: ‘não, Diego, vamos tirar fotos na escola’”, relembrou.

Para viabilizar a sessão de fotos, Carollayne entrou em contato com uma antiga secretária da escola, que trabalhava na instituição na época em que o casal estudava lá. Mesmo não integrando mais a equipe, ela ajudou a intermediar a autorização com a atual gestão.

O ensaio percorreu espaços marcantes do cotidiano escolar, como o refeitório, corredores e caminhos usados diariamente pelos estudantes. Cada ambiente despertou lembranças do início do relacionamento. “Expliquei à equipe onde eu vi Diego pela primeira vez, o banquinho onde a gente se apresentou, a sala de aula. Eles fizeram todo o trajeto com a gente”, contou.

Lição de amor

Foi no refeitório que Carollayne avistou Diego pela primeira vez. Mesmo discreto, ele chamou atenção. “Eu passava e via um menino muito educado almoçando, com um sorriso muito bonito. Eu ficava: ‘meu Deus, que menino do sorriso bonito!’”, disse.

Curiosa, a estudante decidiu procurar mais informações sobre o colega e descobriu que os dois moravam no mesmo bairro. No dia seguinte, o acaso tratou de aproximá-los ainda mais. “No outro dia, ele estava no mesmo ônibus que eu. Pensei: ‘meu Deus do céu, é um sinal’”, relatou.

Depois disso, vieram as conversas nas redes sociais, a aproximação no pátio da escola e, pouco tempo depois, o namoro, iniciado em 15 de junho de 2016. Desde então, o casal seguiu junto por etapas importantes da vida adulta.

Hoje, Carollayne trabalha como analista de Recursos Humanos, enquanto Diego atua na área de Tecnologia da Informação.

A publicação das fotos nas redes sociais gerou grande repercussão entre amigos, familiares e antigos colegas de escola. Segundo Carollayne, muitas pessoas se identificaram com a história. “Muita gente comentou dizendo que também viveu um amor que começou na escola. Ficamos muito felizes com o carinho”, disse.

Para o casal, o ensaio vai além das fotos. É uma forma de celebrar o caminho percorrido e inspirar outras histórias. “Que cada casal relembre o início de tudo. Acho que isso dá um gás maior à história”, concluiu Carollayne.

