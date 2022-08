Fotos de festa de casamento de escritora 'quebram' a internet

A escritora decidiu compartilhar as fotos assim que recebeu o book pois achou o resultado "muito engraçado" (foto: Reprodução Twitter Ray Tavares )

As fotos do casamento da escritora Ray Tavares com o marido Renato “quebraram a internet” na madrugada deste sábado (13/8). Em seu perfil oficial no Twitter, a artista publicou alguns momentos cômicos da cerimônia, que viralizaram na rede social.







“A gente queria um casamento divertido e as fotos transparecem isso”, disse a autora de “12 signos de Valentina”. Assim que recebeu as fotos do fotógrafo, na sexta-feira (12/8), Ray sentiu vontade de compartilhar com o mundo. “Eu achei tão engraçado. Eu comecei a rir e foi tudo muito inesperado”, disse.





A publicação da artista conta com mais de 114 mil curtidas e 5 mil comentários. “Na minha cabeça, eu sempre quis que o meu casamento fosse divertido. Outras pessoas falaram como queriam que a festa delas também fosse assim. Mas, para mim, todos as cerimônias deveriam desse jeito e não aquela coisa tradicional que ninguém curte. Achei curioso que as pessoas ficaram surpresa de ter um casamento tão despojado”, afirma.

A festa aconteceu em um sítio no interior do estado de São Paulo em abril deste ano. Segundo a noiva, a celebração foi adiada duas vezes, o que aumentou a ansiedade e empolgação dos convidados.

“Todo mundo dormiu no casamento [no sítio], então todo mundo ficou muito bêbado. As pessoas curtiram”, revelou rindo.





Ray e Renato namoraram por cinco anos e oficializaram o casório este ano com a cerimônia divertida.

O noivo se destacou por estar em todas as fotos com uma garrafa de uma bebida alcoolica. Segundo Ray, não era o mesmo frasco nas fotografias e ele bebeu, ao menos, dois recipientes da bebida.

A escritora lançou o livro “As vantagens de ser você” em junho e está disponível para venda na Amazon. A obra conta a história de Ana Menezes, uma garota de 24 anos que está em uma crise existencial e decide embarcar em uma roadtrip.