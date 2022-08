Semelhanças entre 'Sandman' e Ana Maria Braga viram memes

Algumas similaridades apontadas são o corte de cabelo e o pássaro falante (foto: Reprodução Redes Sociais e Netflix )





Apesar de ter sido lançada na última sexta-feira (5/8), Sandman se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e é a produção mais assistida na Netflix, plataforma de streaming em que está disponível.





O personagem virou meme e foi comparado a personalidades públicas, como o ex-BBB 10, Sérginho Dragstic.





Mas o título que pegou foi “Ana Maria Braga dos Perpétuos”, em referência à apresentadora do programa "Mais Você" e ao universo da série.

Conforme o meme, o Sandman é a “anti-matéria” da brasileira por “ele tem cabelo preto, ela tem cabelo branco, ele tem o corvo, ela tem o louro, ele governa o mundo dos sonhos, ela governa o mundo dos despertos ‘acorda, menina’”.



Os memes colocam o Sandman no programa Mais Você, apresentado por Ana Maria (foto: Reprodução Redes Sociais )





A comparação surgiu no Twitter na madrugada de domingo (7/8) e conta com mais de 53,3 mil curtidas. Em seguida, a imaginação saiu dos sonhos tomou vida em forma de meme e invadiu as redes sociais.

A sérieé uma das produções audiovisuais queridinhas do momento. Além do enredo cativante, que é baseado na HQ homônima escrita por Neil Gaiman, os personagens conquistaram o público, especialmente o brasileiro, com trejeitos únicos e caracterização.

a ana maria braga é a antimatéria do sandman, ele tem cabelo preto, ela tem cabelo branco, ele tem o corvo, ela tem o louro, ele governa o mundo dos sonhos, ela governa o mundo dos despertos %u201Cacorda, menina%u201D %u2014 jadoka %uD83D%uDCAB (@jadokaaa) August 7, 2022

Sandman é a Ana Maria Braga dos perpétuos. Mesmo penteado e ainda tem um pássaro falante de mascote %u2014 %uD83D%uDC8A Remedios (@caixadoremedios) August 6, 2022



Outros personagens também viraram alvos de compraração, como a Lúcifer e a Desire.

Apoio do Brasil

O criador de Sandman, Neil Gaiman, agradeceu o apoio dos brasileiros à série. Em um post no Twitter no último sábado (6/8), o autor respondeu a um fã com uma foto da produção em primeiro lugar nos mais assistidos na Netflix Brasil.





“Brasil! Obrigado por assistir à série, povo brasileiro. Isso me deixa contente", postou.









Brasil! Thank you for watching it, Brazilian people. That makes me happy. https://t.co/lJGm85QoqL %u2014 Neil Gaiman (@neilhimself) August 6, 2022

"A todos nos 80 países ao redor do mundo que colocaram Sandman em 1º na Netflix, obrigado e obrigado e obrigado de novo. Espero que vocês estejam aproveitando.", completou em outra publicação.





A segunda temporada de Sandman está em produção pela plataforma de streaming.