Zendaya confirma casamento com Tom Holland em resposta hilária a fã

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Zendaya fez questão de avisar que não está mais solteira. A atriz respondeu a um fã que gritou “Quer casar comigo, por favor?” durante um evento de “Homem-Aranha: um novo dia” no México.

“Você chegou tarde demais!”, disse a estrela de “Duna”, rindo. A resposta faz referência ao seu casamento com Tom Holland, seu colega de elenco na franquia “Homem-Aranha”.

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Holland, de 30 anos, também tem feito brincadeiras sobre o casamento. Durante a promoção do filme “Odisseia” em uma entrevista à Wired, ao lado de Matt Damon, Anne Hathaway e Robert Pattinson, ele participou de uma sessão de perguntas de fãs.

Questionado se a personagem Atena, interpretada por Zendaya, amava Odisseu, papel de Damon, o ator respondeu: “Não. Porque ela é casada comigo”. A declaração provocou risos dos outros atores. Zendaya também estrela a produção dirigida por Christopher Nolan.

O ator britânico confirmou o casamento em uma cerimônia privada durante uma entrevista à revista Esquire no mês passado. Ao ser perguntado se precisou avisar sua família que as fotos de casamento do casal geradas por inteligência artificial eram falsas, ele disse: “Não, porque eles estavam todos lá”.

Holland não revelou detalhes da cerimônia, mas comentou sobre o relacionamento. “Nossa profissão pode apresentar situações muito estressantes, e é muito bom ter a base sólida de um relacionamento que resiste ao teste do tempo.” Ele acrescentou que a esposa é sua “pessoa favorita” e “melhor amiga”.

“Sou mais feliz do que nunca quando estou com ela. Mas também nunca me senti tão apoiado e seguro. Ponto final”, afirmou o ator.

Em participação recente no podcast britânico “Dish”, Holland voltou a chamar Zendaya de sua “esposa”. Ao ser perguntado sobre com qual colega de elenco de “Odisseia” gostaria de passar férias na Grécia, ele foi direto: “Acho que, provavelmente, minha esposa seria uma ótima companhia.”

Holland e Zendaya estão juntos desde 2017, e o casal ficou noivo durante as festas de fim de ano de 2024. A confirmação do casamento foi revelada pelo estilista Law Roach durante a cerimônia do SAG Awards, em março de 2026. “O casamento já aconteceu, Vocês perderam”, disse ele ao Access Hollywood.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.