Hyldon promete tocar o que o público gosta amanhã (25/7), no Voa Sabiá
Autor dos hits 'As dores do mundo' e 'Na rua, na chuva, na fazenda' é uma das atrações do festival que será realizado sábado e domingo (26/7), em BH
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“Não faço nem playlist. Vou tocando o que me dá vontade, sentindo o público também.” É dessa maneira que Hyldon vai fazer, neste sábado (25/7), o show de encerramento do primeiro dia do festival Voa Sabiá. O evento, gratuito, vai tomar conta da Praça Floriano Peixoto amanhã e domingo (26/7), a partir das 14h.
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O soulman de 75 anos subirá ao palco às 19h sozinho, acompanhado apenas de seu violão. “Como é um show ‘0800’, você tem contato com gente de todas as idades. Gosto de interagir com o público, tanto que não vou tocar música estranha, inédita. É o que todo o mundo conhece mesmo”, acrescenta.
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Além de seus hits, as obrigatórias “Na rua, na chuva, na fazenda”, “Na sombra de uma árvore” e “As dores do mundo”, Hyldon vai tocar sucessos dos parceiros Tim Maia e Cassiano.
Na década de 1970, o soul desse trio foi a porta de entrada da black music brasileira, que gerou desdobramentos ao longo das décadas por meio do rhythm & blues, funk, charme, funk carioca e hip-hop.
Maior sucesso de Hyldon, a romântica “Na rua, na chuva, na fazenda”, nascida de um amor da juventude do cantor e compositor, deu título a seu álbum de estreia, que em 2025 completou 50 anos. A efeméride gerou o documentário “As dores do mundo”, exibido em abril em Belo Horizonte, com a presença do próprio homenageado.
Depois de todas as celebrações, é hora de olhar para o futuro. No início de agosto, será lançado um novo álbum, “Festa na aldeia”. Gravado de forma analógica, como se fazia décadas atrás, o disco tem a maior parte das faixas disponibilizadas nas plataformas. A faixa-título, por exemplo, foi gravada em português e na língua tupi.
“Tem ‘Vida maneira’, gravada pela Wanderléa, que eu nunca tinha registrado (e ainda não chegou às plataformas). Como o disco é analógico, gravado durante um ano com músicos maravilhosos, achei que ele merecia uma edição em vinil”, conta Hyldon. Ele bancou a parada e mandou prensar a pequena edição de 100 cópias, para amigos e colecionadores.
Guitarrada
O Voa Sabiá vai contar também com a guitarrada do paraense Félix Robatto, em show que mistura sonoridades da Amazônia, como o carimbó; o samba da mineira Beth Leivas, que homenageia Cartola, Chico Buarque, Jorge Aragão, Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho; e o choro do cavaquinista Ausier Vinnícius, referência em BH.
O festival não se restringe à música. Haverá dança com as companhias Luna Flamenca e Baobá Minas. O musical “Bolerinho do Verô”, comandado pelo ator e cantor Marcelo Veronez, encerra o festival com um grande baile aberto.
PROGRAMAÇÃO
SÁBADO (25/7)
• 14h: Oficina de dança com Renatinho Ventura
• 15h: Chorinho com Ausier Vinnícius & grupo
• 16h15: Grupo Voz e Poesia
• 17h: Samba com Beth Leivas
• 18h: Companhia Luna Flamenca
• 19h: Hyldon
DOMINGO (26/7)
• 14h: Oficina de desenho com Tio Gegeca
• 15h: Show Félix Robatto
• 16h15: Performance poético-musical de Carline
• 17h: Dança afro com Júnia Bertolino e Cia Baobá Minas
• 17h40: Bolerinho do Verô
VOA SABIÁ
Amanhã (25/7) e domingo (26/7), a partir das 14h, na Praça Floriano Peixoto, Santa Efigênia. Entrada franca.
OUTRAS ATRAÇÕES
>>> BACO EXU DO BLUES
O rapper apresenta show da turnê “Hasos”, que mistura rap, R&B e MPB, neste sábado (25/7), às 22h, no Arena Hall (Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230, Savassi). Ingressos a partir de R$ 110, à venda na bilheteria e na plataforma Sympla.
>>> CONCERTO MINERAL
Instalação sonora transforma peças de cerâmica em instrumentos musicais. Projeto criado pelo ceramista Máximo Soalheiro com direção musical de Pedro Durães. Sábado (25/7), às 20h, e domingo (26/7), à 19h, no Teatro Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia). Ingressos: R$ 220 (inteira), R$ 140 (meia social) e R$ 110 (meia-entrada). À venda no Sympla.
>>> MARTE FESTIVAL
Evento gratuito será realizado hoje (24/7), a partir das 19h, e amanhã (25/7), a partir das 18h, na Praça Tiradentes, em Ouro Preto. Na programação, shows de Metá Metá, Assucena, Djuena Tikuna, Purahéi Soul (Paraguai) e Otros Aires (Argentina), entre outros artistas. Informações: martefestival.com.br
>>> ZÉ RAMALHO
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O cantor e compositor é a principal atração do Festival de Inverno, neste sábado (25/7), das 16h à 0h, na Praça Quatro Elementos, no Jardim Canadá. O evento também contará com a banda JPG, formada por João Ramalho, filho de Zé, e Eduardo Gema. Ingressos: R$ 80, à venda na plataforma Sympla.