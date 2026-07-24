Cultura do vinil ganha nova feira em Belo Horizonte

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Os amantes do vinil terão mais um ponto de encontro em Belo Horizonte, a partir deste sábado (25/7). A primeira edição da Feira do Vinil Ototoi ocorre das 10h às 17h, na pracinha ao lado do Ototoi Bar de Discos, na Savassi, com expositores de vinis, CDs e fitas cassete, além de discotecagem ao vivo. O evento, promovido pelo bar em parceria com a Estalo Stereo, já tem novas edições marcadas para setembro e novembro.



Por trás da feira está o colecionador Rômulo Espíndola, proprietário da Estalo Stereo, loja de discos instalada no Ototoi, espaço idealizado por Bruno Golgher, responsável também pelo Café com Letras e pelo Clube de Jazz.



Há quase 10 anos atuando no mercado de vinis, a relação de Rômulo com os discos começou ainda na infância, quando desenhava nas capas dos LPs que ganhava dos pais. Anos depois, virou DJ no interior de Goiás e decidiu seguir carreira no universo da música. Radicado em Belo Horizonte há 20 anos, se chama de “goiano com alma mineira”.



O idealizador destaca que a feira nasce em um momento de fortalecimento da cultura analógica em Belo Horizonte. “É um espaço para a gente fomentar a cultura analógica, fazer comunidade e fortalecer a comunidade dos colecionadores. É um espaço de cultura, com música, bons drinks, boa comida. É toda uma experiência”, afirma.



O público encontrará discos, CDs e fitas cassete, novos e usados, com preços entre R$ 20 e R$ 200. O acervo tem como foco a música brasileira, principalmente a produção mineira, e também inclui artistas contemporâneos, como Marina Sena e Liniker.



“Temos muitos títulos de artistas mineiros, discos regionais e CDs independentes. Esse é o nosso foco. Não trabalho com catálogo internacional", diz Rômulo.



A trilha sonora ficará por conta da discotecagem em vinil do DJ JJBZ e convidados. A Três Selos Rocinante participa com uma banca exclusiva de discos. Assinantes do clube da gravadora terão direito a um drinque de boas-vindas, 10% de desconto nas compras e acesso a uma seleção especial de títulos.



Além dos colecionadores, a ideia é atrair quem está começando a descobrir esse universo. O espaço é pet friendly e pensado para receber famílias. “É para quem é entusiasta da música. Você pode levar os animais, sentar na praça. Tem uma pegada de pais e filhos, de colecionadores e de quem quer conhecer esse universo”, afirma o organizador.



Na avaliação de Rômulo, o interesse pelos discos ganhou força depois da pandemia e acompanha um movimento mais amplo de valorização das experiências analógicas. “No pós-pandemia, houve um interesse muito maior pela música. As pessoas sentiram necessidade de conexão, e a música conecta. Existe uma demanda crescente pelos discos e por todo o cenário analógico”, diz.



Para ele, esse movimento também pode ser percebido em outros segmentos. “A fotografia voltou, os clubes de leitura cresceram. Toda essa comunidade analógica anda junta.” Esse interesse tem guiado a programação do bar, que recebeu, na última quarta-feira (22/7), a primeira edição de um clube de audição.

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FEIRA DO VINIL DA OTOTOI

Neste sábado (25/7), das 10h às 17h, em frente ao Ototoi Bar de Discos (Av. do Contorno, 5.602, Savassi). Entrada gratuita.