Assine
overlay
Início Cultura
SAÚDE

Roberto Carlos passará por cirurgia de videolaparoscopia

Cantor será submetido a uma cirurgia de vesícula por videolaparoscopia; procedimento estava previamente programado e não deve afetar shows já agendados

Publicidade
Carregando...
CB
Correio Braziliense
CB
Correio Braziliense
Repórter
22/07/2026 22:15 - atualizado em 22/07/2026 22:15

compartilhe

SIGA
×
Roberto Carlos tem mais de 500 músicas registradas. Em seu site oficial, ele revela que suas preferidas são
Roberto Carlos tem mais de 500 músicas registradas. Em seu site oficial, ele revela que suas preferidas são "Detalhes" e "Eu te amo tanto". Portador de Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), Roberto Carlos já falou abertamente algumas vezes sobre o fato crédito: Divulgação / Roberto Carlos Oficial / Caio Girardi

O cantor Roberto Carlos, 85 anos, será submetido nesta quarta-feira (22/7) a uma cirurgia de vesícula por videolaparoscopia. A informação foi confirmada em nota publicada no perfil oficial do artista nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o comunicado, o procedimento já estava previamente programado e o "Rei" está tranquilo, seguindo as orientações médicas. A assessoria destacou ainda que a recuperação após esse tipo de cirurgia costuma ser rápida, e que a agenda de shows do cantor já programada não deve ser afetada.

Leia Mais

A videolaparoscopia é a técnica minimamente invasiva mais utilizada atualmente para a remoção da vesícula biliar. O procedimento é feito por meio de pequenas incisões no abdômen, por onde são inseridos uma microcâmera e instrumentos cirúrgicos, o que costuma resultar em menor tempo de internação e retorno mais ágil às atividades rotineiras em comparação com a cirurgia tradicional.

A nota foi assinada pelos assessores de imprensa Mauricio Aires e Rogério Alves, que agradeceram, em nome do artista, as manifestações de carinho recebidas.

Confira a nota na íntegra:

"Comunicamos que o artista Roberto Carlos será submetido a uma cirurgia de vesícula por videolaparoscopia, previamente programada. Roberto Carlos está tranquilo e seguindo todas as orientações médicas. A recuperação é rápida, não interferindo na agenda de shows já programada. Agradecemos a todos pelas manifestações de carinho."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Roberto Carlos é um dos artistas mais populares da música brasileira, com mais de sete décadas de carreira e mais de 140 milhões de discos vendidos em todo o mundo, o que o consagrou como o artista latino-americano mais vendido da história.

Tópicos relacionados:

cirurgia saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay