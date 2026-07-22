Roberto Carlos passará por cirurgia de videolaparoscopia

O cantor Roberto Carlos, 85 anos, será submetido nesta quarta-feira (22/7) a uma cirurgia de vesícula por videolaparoscopia. A informação foi confirmada em nota publicada no perfil oficial do artista nas redes sociais.

Segundo o comunicado, o procedimento já estava previamente programado e o "Rei" está tranquilo, seguindo as orientações médicas. A assessoria destacou ainda que a recuperação após esse tipo de cirurgia costuma ser rápida, e que a agenda de shows do cantor já programada não deve ser afetada.

A videolaparoscopia é a técnica minimamente invasiva mais utilizada atualmente para a remoção da vesícula biliar. O procedimento é feito por meio de pequenas incisões no abdômen, por onde são inseridos uma microcâmera e instrumentos cirúrgicos, o que costuma resultar em menor tempo de internação e retorno mais ágil às atividades rotineiras em comparação com a cirurgia tradicional.

A nota foi assinada pelos assessores de imprensa Mauricio Aires e Rogério Alves, que agradeceram, em nome do artista, as manifestações de carinho recebidas.

Confira a nota na íntegra:

"Comunicamos que o artista Roberto Carlos será submetido a uma cirurgia de vesícula por videolaparoscopia, previamente programada. Roberto Carlos está tranquilo e seguindo todas as orientações médicas. A recuperação é rápida, não interferindo na agenda de shows já programada. Agradecemos a todos pelas manifestações de carinho."

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Roberto Carlos é um dos artistas mais populares da música brasileira, com mais de sete décadas de carreira e mais de 140 milhões de discos vendidos em todo o mundo, o que o consagrou como o artista latino-americano mais vendido da história.

