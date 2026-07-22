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Filme traz a visão de Elize Matsunaga sobre crime que chocou o país em 2012

Longa de ficção 'Elize: Sombras de uma mulher', sobre esposa que esquartejou o marido, estreia na Netflix, destacando o perigo das relações tóxicas

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Lucas Lanna Resende
Lucas Lanna Resende
Repórter
Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas
22/07/2026 17:28

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Atriz Lorena Comparato, com expressão tensa, segura com as mãos de um homem em cena do filme sobre Elize Matsunaga em cartaz na Netflix
Lorena Comparato vive Elize Matsunaga, que matou o marido Marcos, herdeiro da Yoki, ao suspeitar que ele a internaria em hospital psiquiátrico após traí-la crédito: Ana Pazian/Netflix

A história chocou o país. Em 2012, a técnica em enfermagem e ex-acompanhante de luxo Elize Matsunaga matou o marido Marcos Matsunaga, herdeiro da empresa Yoki, com um tiro na cabeça. Esquartejou e jogou o corpo perto de Cotia, no interior de São Paulo. Fez tudo isso com a filha bebê em casa. Condenada a 19 anos, 11 meses e um dia de prisão, Elize obteve liberdade condicional em 2022. Desde então, vive com relativa discrição na cidade paulista de Franca.

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O crime voltou a chamar a atenção por causa da série “Tremembé” (Prime Video), lançada no ano passado, e, agora, devido ao longa-metragem “Elize: Sombras de uma mulher”, que estreia nesta quarta-feira (22/7), na Netflix. Com direção de Felipe Vellas e roteiro de Raphael Montes e Mariana Torres, é a primeira ficção sobre o caso, que chega na esteira do sucesso dos true crimes.

“Existem muitas obras sobre a Elize. São documentários, livros e reportagens. A ficção nos dá a possibilidade de desenvolver um pouco mais a relação do casal e o que levou a acontecer o que aconteceu”, diz o diretor.

Para ele, seu longa não é mero entretenimento. “Nós nos baseamos em laudos, autos da polícia e da Justiça e em todas as informações, porém com o ponto de vista da Elize. Não é um filme só sobre o crime, mas sobre esse universo, tão atual hoje em dia, de tantos casos de feminicídio, violência doméstica, relações tóxicas, ciúmes e violência psicológica.”

No entanto, Vellas ressalva: “Não estou aqui para defender nenhum dos lados. O que eu quero é o debate.”

O filme “Elize: Sombras de uma mulher” contempla o período de três anos, desde quando a protagonista, interpretada por Lorena Comparato, conhece Marcos (Henrique Kimura) em um site de prostituição até a descoberta da autoria no homicídio pelas autoridades.

Nas primeiras cenas, Marcos ainda é casado. Durante programa com Elize, o telefone toca duas vezes. Do outro lado da linha está a esposa, descrita por ele como “louca” e prestes a ser internada em uma clínica psiquiátrica.

O relacionamento evolui rapidamente. Marcos abandona a primeira mulher, assume Elize e lhe dá um carro de presente. Em visita à família no interior do Paraná, a protagonista relembra traumas de infância, como o abuso sexual cometido pelo padrasto e a relação conflituosa com a mãe.

Atriz Lorena Comparato, vestida de noiva, beija o ator Henrique Kimura em foto de casamento durante cena do filme Elize: Sombras de uma mulher
Filme destaca a relação tóxica entre ex-garota de programa Elize (Lorena Comparato) e o milionário Marcos Matsunaga (Henrique Kimura) Ana Pazian/Netflix

“A pergunta que a gente se fazia era: o que levou Elize a esse ato tão brutal? O tiro muita gente consegue entender, mas ela fez uma coisa além: esquartejou o corpo. A gente não vai alcançar essa verdade, mas o que podíamos fazer é trazer discussões sobre violência e sobre como você lida com traumas”, ressalta a roteirista Mariana Torres, no material sobre o filme enviado à imprensa.

“A Elize foi uma menina que sofreu muita violência. Isso marca a vida de qualquer mulher. Depois ela caiu numa relação abusiva, a repetição do padrão. O alerta sobre a violência é importante. Acho que talvez este seja o maior trunfo do filme”, acrescenta a roteirista.

A vida de casada não é ruim no início. As coisas começam a desandar quando o casal percebe dificuldades de Elize para engravidar. Para piorar, as viagens de Marcos passam a ser cada vez mais frequentes e, aos poucos, o herdeiro da Yoki se revela manipulador, infiel e violento.

Gota d'água

A esperada gravidez chega, mas isso não faz com que Marcos mude. A desconfiança de Elize aumenta. Investiga por conta própria e descobre que o marido pediu recentemente informações a respeito de internação compulsória em clínica psiquiátrica. Passa a acreditar que Marcos a trai e pretende interná-la, como fez com a ex-mulher.

A filha do casal nasce. A rotina da casa se mantém e Elize contrata um investigador para seguir o marido. Descobre, então, que ele a trai com uma garota de programa. É a gota d’água.

“Usei a Elize ficcional para contar a história real dela”, afirma Vellas. “Todas as vezes que, no filme, a pessoa pode começar a ter sentimento de pena ou empatia, crio uma sequência quase matematicamente para não se gostar mais dela (de Elize). Fiquei criando essa dualidade na cabeça das pessoas justamente para plantar a dúvida”, explica.

O cineasta diz que “Elize: Sombras de uma mulher” aborda questões importantes. “Existe um tema escondido no meio disso tudo: a relação tóxica. O lugar de submissão da mulher em que a Elize, no filme pelo menos, não quis se colocar. As mulheres estão cansadas do que vem acontecendo com elas: feminicídio, violência, desigualdade no mercado de trabalho… Então, acho que o filme pode trazer reflexões”, afirma.

“Não estou falando que a pessoa vai virar criminosa. Mas é um filme para pensar um pouquinho”, pondera o cineasta.

“ELIZE: SOMBRAS DE UMA MULHER”

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Brasil, 2026, 90 min. De Felipe Vellas. Com Lorena Comparato, Henrique Kimura e Miwa Yanagizawa. Disponível na Netflix.

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