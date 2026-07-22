5 filmes de Luiz Carlos Barreto que mudaram o cinema no Brasil
De 'Vidas Secas' a 'Dona Flor', o produtor foi peça-chave em obras icônicas; relembre clássicos que você talvez não saiba que tiveram o dedo dele
compartilheSIGA
A morte do produtor e cineasta Luiz Carlos Barreto, na madrugada desta quarta-feira (22), aos 98 anos, marca o fim de uma era para o cinema brasileiro. Considerado um dos arquitetos da cinematografia nacional moderna, Barreto esteve por trás de dezenas de produções que definiram gerações e levaram a cultura do Brasil para o mundo. Sua trajetória confunde-se com a própria história da sétima arte no país.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Nascido em Sobral, no Ceará, ele iniciou a carreira como fotógrafo e repórter, mas foi na produção cinematográfica que encontrou sua verdadeira vocação. Ao lado de sua esposa e parceira de vida por mais de 70 anos, Lucy Barreto, fundou a LC Barreto Produções, empresa fundamental para a indústria audiovisual. Com nomes como Glauber Rocha e Nelson Pereira dos Santos, foi uma figura central no Cinema Novo, movimento que revolucionou a linguagem e a temática dos filmes brasileiros a partir da década de 1960.
Leia Mais
Cacá Diegues e o Cinema Novo transformaram o Brasil nas telas
Morre Sylvio Lanna, cineasta mineiro de 'Sagrada família', aos 79 anos
Morre Silvio Tendler, um dos maiores documentaristas brasileiros, aos 75 anos
Quais os filmes mais importantes de Luiz Carlos Barreto?
Sua filmografia é extensa e diversa, incluindo desde dramas densos baseados em clássicos da literatura até comédias que arrastaram multidões aos cinemas. Selecionar apenas alguns títulos é um desafio, mas certas obras se destacam por seu impacto cultural, sucesso de bilheteria ou relevância histórica. Relembre cinco produções fundamentais que contaram com a genialidade de Barreto.
"Vidas secas" (1963)
Baseado na obra-prima de Graciliano Ramos, este filme dirigido por Nelson Pereira dos Santos é um dos pilares do Cinema Novo. Barreto atuou como diretor de fotografia, criando uma estética árida e realista que traduziu perfeitamente o ambiente do sertão nordestino. A produção foi aclamada internacionalmente e consolidou uma nova forma de fazer cinema no Brasil.
"Dona Flor e seus dois maridos" (1976)
Um fenômeno que deteve o recorde de filme brasileiro mais visto nos cinemas por 34 anos, sendo superado apenas em 2010. Dirigido por Bruno Barreto, filho de Luiz Carlos, a adaptação do romance de Jorge Amado imortalizou Sônia Braga no papel principal. A produção de Barreto foi crucial para transformar a história em um sucesso popular que equilibrava comédia, sensualidade e elementos da cultura baiana.
"Bye bye Brasil" (1979)
Dirigido por Cacá Diegues, o filme é um retrato afetuoso e melancólico de um Brasil em transformação. A trama acompanha a Caravana Rolidei, uma trupe de artistas mambembes que viaja pelo interior do país e percebe seu mundo desaparecer com a chegada da televisão. A produção captura as contradições e a riqueza cultural de um país continental.
"Memórias do cárcere" (1984)
Outra adaptação de Graciliano Ramos, desta vez dirigida por Nelson Pereira dos Santos e produzida por Barreto. O longa narra a experiência do escritor na prisão durante o Estado Novo. É uma obra densa e politicamente potente, que exigiu um enorme esforço de produção e se tornou um marco pela sua coragem e reconstituição histórica.
"O que é isso, companheiro?" (1997)
Dirigido por Bruno Barreto, o filme narra o sequestro do embaixador americano Charles Burke Elbrick, em 1969, por grupos de resistência à ditadura militar. A produção de Luiz Carlos Barreto deu ao longa um alcance internacional, que culminou na indicação ao Oscar na categoria de Melhor Filme Estrangeiro, colocando novamente o cinema brasileiro em evidência mundial.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.