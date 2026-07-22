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Projeto leva shows e atividades culturais ao Parque Estadual do Sumidouro

Programação gratuita tem quermesse, festival de música e atividades de bem-estar, até agosto, no local que fica entre Pedro Leopoldo e Lagoa Santa

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Da redação
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Repórter
22/07/2026 18:22

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O Festival Sumidouro em Cena passa a integrar plataforma com programação cultural gratuita ao longo do ano no Parque Estadual do Sumidouro
O Festival Sumidouro em Cena passa a integrar plataforma com programação cultural gratuita ao longo do ano no Parque Estadual do Sumidouro crédito: Eddy Cruz

A Plataforma Sumidouro em Cena estreia com programação gratuita que leva música, gastronomia e atividades culturais ao Parque Estadual do Sumidouro, entre Pedro Leopoldo e Lagoa Santa. Criado a partir do Festival Sumidouro em Cena, o projeto amplia sua atuação e passa a promover eventos ao longo do ano, ocupando diferentes espaços do parque.

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A agenda começa neste sábado (25/7), com a Quermesse da Quinta, inspirada nas tradicionais festas juninas. A programação inclui apresentação de música barroca na Capela de Nossa Senhora do Rosário, feira de comidas típicas, brincadeiras e show de forró do Trio Classe A.

No dia 1º de agosto, a Sumidouro Duo Jam reúne os guitarristas Netto Rockfeller e Piero Grandi na Casa Fernão Dias para workshops, um duelo de guitarras, jam session e apresentação da Happy Feet Jazz Band. 

Já em 8 de agosto, a 6ª edição do Festival Sumidouro em Cena ocupa a Fazenda Samambaia com shows de artistas mineiros e internacionais, como Lorenzo Thompson (Estados Unidos) e Bourbon Sweethearts (Argentina), além de atividades como trilhas e aula de yoga.

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Inspirado no espírito do Woodstock, o projeto busca aproximar o público do patrimônio natural e histórico do Parque Estadual do Sumidouro, que abriga atrações como a Gruta da Lapinha, o Museu Peter Lund e sítios com pinturas rupestres. Todas as atividades são gratuitas, com retirada de ingressos pelo Sympla.

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