Como Casimiro Miguel construiu uma fortuna multimilionária com a CazéTV

Ao transmitir todos os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026, a CazéTV consolidou seu status de potência da mídia esportiva. O sucesso, que atingiu seu auge em julho de 2026, não é obra do acaso, mas resultado de um modelo de negócio baseado em um tripé claro: aquisição estratégica de direitos de transmissão, patrocínios de grandes marcas e uma estrutura de produção com custo operacional enxuto.

Este modelo permite que o canal, transmitido gratuitamente pelo YouTube, ofereça eventos de apelo global, como fez com os Jogos Olímpicos de 2024 e o Mundial de Clubes de 2025, monetizando através de publicidade e conteúdo de marca, enquanto a TV aberta tradicional exibe apenas uma fração dos jogos do Mundial.

Como a CazéTV se tornou gigante?

A virada de chave aconteceu quando o mercado percebeu que a audiência de Casimiro não era apenas numerosa, mas altamente engajada. Marcas como Coca-Cola e Vivo buscam essa conexão direta, algo que a publicidade tradicional raramente entrega.

Diferentemente de uma emissora convencional, com custos fixos elevados, a CazéTV opera com uma estrutura ágil, focada na transmissão e na interação em tempo real, eliminando gastos que não impactam a experiência do espectador digital.

Mas o modelo de negócio depende só de Casimiro?

Não, e essa é uma das chaves da operação. Embora a imagem de Casimiro seja central, a estrutura empresarial por trás do canal é da LiveMode, que, desde o final de 2025, detém 100% do controle da CazéTV.

Fundada por Edgar Diniz e Sérgio Lopes, a LiveMode é o motor que viabiliza as negociações complexas com federações e comitês, transformando o carisma do streamer em um negócio robusto e escalável que recebeu um aporte de US$ 150 milhões (cerca de R$ 763 milhões) de fundos de investimento em 2024.

Como consegue os direitos de eventos tão grandes?

A negociação para a Copa do Mundo de 2026 ilustra bem a tática. Em vez de competir pelo pacote completo com gigantes como a Globo, a LiveMode garantiu os direitos digitais para todas as 104 partidas, enquanto a TV aberta ficou com apenas 55.

Entidades como a FIFA já entenderam que o canal alcança um público que está abandonando a televisão linear, sendo uma forma estratégica de manter a relevância de seus torneios com as novas gerações. O mesmo modelo já garantiu os direitos de transmissão da Premier League para a temporada 2026-27.

E qual o tamanho da fortuna gerada?

Estimar o patrimônio pessoal de Casimiro é especulativo, mas o faturamento da CazéTV dá a dimensão do negócio. Fontes de mercado apontam para uma receita multimilionária, com projeções que ultrapassam centenas de milhões de reais anualmente.

Essa cifra é composta pela monetização direta do YouTube, por acordos de patrocínio robustos para cada evento e por projetos de conteúdo customizado para marcas, consolidando o streamer e seus sócios como grandes empresários da comunicação digital no Brasil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A lição do fenômeno CazéTV é clara: o futuro da transmissão esportiva não está em quem tem a antena mais alta, mas em quem fala a língua da arquibancada digital.