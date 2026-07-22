Tecladista de Harry Styles desabafa após cancelamento de shows

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O tecladista da banda de Harry Styles, Yaffra, lamentou o cancelamento da apresentação que aconteceria nessa terça-feira (21/7), no MorumBIS, em São Paulo. Por meio de seu Instagram, o músico afirmou que vai "sentir muita falta" dos fãs brasileiros.

#harrystyles ? som original - Samily Lima @samilylimaaaa O show que Harry Styles faria no MorumBIS, em São Paulo, nesta terça- feira (21/7), foi cancelado devido "a um problema de saúde na turnê". Horas após o anúncio, Yaffra, tecladista da banda do cantor britânico, publicou um vídeo em português para comentar o cancelamento e mandar um recado aos fãs brasileiros. #foryou

"Eu vou sentir falta de vocês hoje à noite. Mas a gente tem que botar (na cabeça) somente pensamentos positivos, porque vocês são muito poderosos juntos", declarou Yaffra.

"E essa comunidade de vocês não pode se quebrar, para nada. Eu te dou um abraço, muita luz e muito amor para vocês. Para sempre”, completou.

Leia mais

O músico comentou que também "estava ficando triste" com a situação, mas que "o sol e a brisa" o ajudavam a lidar com o sentimento.

O que diz a produtora

A Live Nation, responsável por trazer a turnê "Together, Together" ao Brasil, informou que o motivo do cancelamento foi um problema de saúde na equipe da turnê. Não foi detalhado se a questão envolve o cantor ou outro membro.

A empresa garantiu que os fãs com ingressos para o show cancelado receberão um e-mail com as informações sobre como solicitar o reembolso dos valores.

Uma alternativa foi oferecida aos fãs afetados: a chance de adquirir uma leva exclusiva de ingressos para o último show de Harry Styles no Brasil, previsto para sexta-feira (24/7), enquanto durarem os estoques. Esta apresentação segue mantida.

O artista britânico de 32 anos já realizou duas das quatro apresentações que estavam agendadas para a etapa brasileira da turnê. Os shows ocorreram na sexta (17/7) e no sábado (18/8).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.