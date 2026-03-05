Fãs de Harry Styles lotam cidade onde seu ídolo cresceu

Com sua igreja secular, seus pubs e suas lojas pitorescas, Holmes Chapel se parece com muitas cidades inglesas. Mas desde que um de seus moradores, Harry Styles, se tornou uma estrela da música após passar pelo grupo "One Direction", nada é como antes.

Fãs de todo o mundo, apelidados de "Harries", chegam em massa a essa pequena localidade do noroeste da Inglaterra, perto de Manchester.

Eles vêm durante todo o ano para seguir os passos do ex-cantor do "One Direction", que continua fazendo sucesso em carreira solo com músicas como "Watermelon Sugar" ou "As It Was".

As últimas semanas foram especialmente animadas, já que o artista, de 32 anos, lança nesta sexta-feira (6) um novo álbum e fará um único show em Manchester.

"Esperei por este dia durante tanto tempo!", exclama Elena García, uma espanhola de 21 anos que veio com duas amigas, também estudantes em Liverpool.

O trio foi até a estação da cidade, onde a bilheteria se transformou em uma espécie de santuário, e depois à padaria onde Harry Styles trabalhou por um tempo.

Também foram ao viaduto onde, há anos, os fãs registram sua visita.

O próprio cantor escreveu seu nome ali no documentário sobre "One Direction", This Is Us, lançado em 2013.

Também existem rumores de que a estrela pop teria dado seu primeiro beijo junto às paredes desse viaduto de 23 arcos e 180 anos, conhecido como o "Muro de Harry".

"Ter seu nome no muro é algo importante", afirma Katharina, uma alemã de 22 anos.

- Guias especializados -

Holmes Chapel, que tem cerca de 7 mil habitantes, recebeu milhares de fãs nos últimos anos.

Devido à atração gerada, a associação Holmes Chapel Partnership começou a oferecer visitas quase diárias em 2024, com onze guias, passando por diferentes lugares ligados à estrela pop.

A campanha de recrutamento de guias atraiu mais de 100 candidatos, incluindo 30 do exterior.

"Foi simplesmente fenomenal", conta Peter Whiers, que dirige a associação.

"As pessoas chegavam o dia inteiro" para participar das visitas, acrescenta. "Tínhamos dificuldade em atender à demanda."

A garçonete Chloe Thomason, de 24 anos e fã de Styles, foi uma das guias contratadas após passar em um exame de 80 perguntas sobre a estrela e Holmes Chapel.

A jovem, da cidade vizinha de Congleton, lembra de visitantes vindos de todo o mundo.

"Adorava ouvir a história de cada um. Como tinham descoberto Harry, se eram fãs novos ou antigos", relata.

Agora as visitas são feitas sem guia, com um mapa especialmente elaborado. Também existe um percurso on-line.

- "Bastante entediante" -

Styles, que nasceu em Redditch, a cerca de 150 km dali, mudou-se para Holmes Chapel com a família quando era criança.

Quando tinha 16 anos, pegou um trem para Londres para participar das audições do The X Factor em 2010.

Durante o programa, descreveu sua cidade como "bastante entediante", mas também "pitoresca". Sua vida mudou naquele ano, quando foi escolhido para integrar o "One Direction".

O grupo anunciou sua separação no fim de 2015. Seus integrantes seguiram carreiras solo, mas nenhum alcançou tanto sucesso quanto Styles.

Liam Payne, outra estrela do grupo, morreu em 2024 em Buenos Aires, aos 31 anos.

Em Holmes Chapel, a estação da cidade agora exibe um mural de Styles, feito por dois artistas locais.

Não muito longe dali, um restaurante chinês, onde o cantor teria levado a estrela americana Taylor Swift quando tiveram um breve relacionamento há mais de dez anos, também atrai muitos visitantes.

Graham Blake, chefe da estação durante 28 anos, lembra do jovem indo para a capital britânica. "Eu sabia que ele tinha talento. Cantava na plataforma", conta à AFP. Mas admite que "nunca teria imaginado que ele chegaria ao nível de sucesso que tem hoje".

