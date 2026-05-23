Harry Styles revela música de sua primeira vez e choca com detalhe

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Harry Styles voltou a movimentar as redes sociais nos últimos dias ao contar detalhes da própria intimidade. Durante uma premiação, o cantor de 32 anos surpreendeu o público ao revelar qual música tocava durante a primeira relação sexual e ainda arrancou gargalhadas ao comentar a duração do momento.

A revelação aconteceu enquanto o artista entregava um prêmio a Thom Yorke, vocalista do grupo Radiohead. Ao mencionar a influência musical que recebeu durante a adolescência, Harry aproveitou para compartilhar uma lembrança pessoal envolvendo a canção “Talk show host”.

“Eu perdi a minha virgindade ao som de ‘Talk show host’. Na verdade, eu perdi a minha virgindade durante a introdução de ‘Talk Show Host’”, brincou o cantor, arrancando reações imediatas da plateia. O comentário fez referência ao fato de que a introdução da música tem cerca de 10 segundos.

O momento aconteceu enquanto Harry falava sobre a importância do Radiohead em sua formação musical. Segundo ele, parte desse repertório chegou até sua vida por influência da irmã mais velha.

“Fui inalando por tabela aquela angústia adolescente que vinha das escadas que separavam o quarto da minha irmã do lugar onde eu sentava, logo abaixo, fazendo meu dever de casa”, contou.

Atualmente, Harry vive um relacionamento com a atriz Zoë Kravitz, com quem foi visto pela primeira vez em agosto de 2025. Os rumores de noivado dos dois ganharam força em abril, após a revista People publicar que os artistas teriam dado esse passo depois de cerca de oito meses de relacionamento. A especulação aumentou quando Zoë passou a aparecer usando um anel de diamante na mão esquerda durante passeios em Nova York.

Durante sua passagem pelo Met Gala 2026, no início de maio, a atriz surgiu sem a joia, o que gerou novas dúvidas entre fãs. Pouco tempo depois, no entanto, voltou a usar o acessório ao prestigiar a estreia da nova turnê do cantor, iniciada em Amsterdã, em 16 de maio.

De acordo com informações divulgadas pelo Page Six, o casal estaria planejando uma cerimônia intimista no Reino Unido, próxima ao Natal, restrita a familiares e amigos próximos. Até o momento, nenhum dos dois confirmou oficialmente o noivado.

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Antes do relacionamento com Harry, Zoë foi casada com Karl Glusman entre 2019 e 2021 e chegou a ficar noiva de Channing Tatum, de quem se separou em outubro de 2024. Harry, por sua vez, estava solteiro desde o fim do namoro com Taylor Russell, encerrado em abril do mesmo ano.