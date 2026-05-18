Shows de Harry Styles em Londres devem ter impacto de R$ 7,12 bilhões

Os 12 shows em junho do cantor britânico Harry Styles no estádio londrino de Wembley - um recorde de apresentações consecutivas no local - devem gerar um impacto econômico de 1,06 bilhão de libras (7,12 bilhões de reais, na cotação atual), segundo um estudo do banco Barclays publicado nesta terça-feira (19).

Os fãs do cantor “pretendem gastar em média 981 libras” (6.585 reais) cada, “incluindo ingressos, viagem, hospedagem e roupas”, indicou o banco em um comunicado, estimando o impacto econômico total em 1,06 bilhão de libras.

O valor é semelhante ao impacto que o banco havia estimado há dois anos para as 15 datas no Reino Unido da Eras Tour de Taylor Swift, assim como para os 17 shows britânicos da turnê de reunião do Oasis no ano passado.

Depois de ganhar notoriedade aos 16 anos no programa de descoberta de talentos musicais The X Factor, Harry Styles iniciou sua carreira solo após a separação, em 2016, do grupo One Direction.

O artista de 32 anos, que lançou no sábado em Amsterdã sua turnê “Together, Together”, com 67 shows em sete cidades, consolidou-se como uma das maiores estrelas mundiais do pop.

Harry Styles lançou seu primeiro álbum em 2017, seguido de “Fine Line”, que incluía seu sucesso “Watermelon Sugar” (2019). Ambos os álbuns foram enormes sucessos comerciais.

Segundo o estudo realizado pelo Barclays, os fãs do cantor destinaram a maior parte de seu orçamento ao ingresso, que lhes custou em média 143 libras (960 reais), à frente da hospedagem (141 libras ou 946 reais) e do transporte (103 libras ou 691 reais).

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