O mistério das mansões: por que Harry Styles comprou 4 casas na mesma rua?

O cantor Harry Styles acaba de comprar quatro casas em uma mesma rua em Londres, na Inglaterra. Além disso, o ex-integrante do One Direction começou uma megarreforma estimada em £ 30 milhões (cerca de R$ 200 milhões), que só deve ser concluída no final de 2027.

O plano de Styles é ambicioso: combinar duas das propriedades em uma única mega mansão, completa com quatro quartos, academia, cinema, galeria de arte e alojamentos para funcionários. Fontes próximas afirmam que a nova aquisição será conectada às outras casas por uma entrada e um enorme jardim, aumentando ainda mais a extensão da propriedade.

“Ele tem três casas em uma rua em Hampstead e agora comprou outra discretamente. Duas estão sendo convertidas em uma mega mansão, enquanto a terceira serve como investimento. Este quarto novo imóvel pode se tornar parte do conjunto”, disse uma fonte ao The Sun.

Outra fonte detalhou que as casas serão usadas de jeitos diferentes. Uma será o local principal para receber amigos e organizar festas, enquanto outra servirá como refúgio pessoal, garantindo privacidade ao astro. A quarta propriedade, recém-adquirida, deve se integrar ao conjunto, formando uma única mega mansão que pode acomodar visitas e funcionar como extensão de sua residência principal.

Além de amplas áreas internas, a propriedade combinada contará com espaços de lazer, galeria de arte e acomodações para funcionários, mostrando que Styles está investindo não apenas em espaço, mas em experiência e funcionalidade.

Cantor enfrenta impasses

De acordo com o DailyMail, após meses de discussões com as autoridades locais, Styles recebeu sinal verde para as reformas em abril, mas as obras foram adiadas devido a levantamentos ecológicos detalhados. Na área onde ele comprou as casas, até a cor da tinta precisa de aprovação oficial.

Vistorias recentes revelaram ninhos de pombos selvagens, tocas de raposa e até morcegos, exigindo licenças especiais da Natural England para que os trabalhos continuem. Styles também teve que coordenar a obra com sua vizinha famosa, Cat Deeley, para minimizar impactos no bairro.

Um dos documentos obtidos detalha que os empreiteiros trabalharão para “gerenciar proativamente os impactos cumulativos dos projetos de construção locais” e “coordenar as atividades sempre que possível para minimizar possíveis perturbações aos moradores”. Além disso, o cantor investiu em medidas para reduzir o barulho das obras, incluindo caixas acústicas para equipamentos ruidosos e o uso de máquinas elétricas em vez de motores a gasolina.

Qual a fortuna do Harry Styles?

Segundo o Sunday Times Rich List., o cantor tem uma fortuna estimada em £225 milhões (aproximadamente R$1,5 bilhão), em 2025;

Em 2024, a estimativa era de £175 milhões (aproximadamente R$1,2 bilhão), conforme o The Sunday Times.

