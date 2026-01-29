A carreira de Harry Styles: do One Direction ao sucesso solo e shows no Brasil em 2026

Harry Styles anunciou shows no Brasil para julho de 2026. Fenômeno musical, desde o início do hiato do One Direction, em 2016, o artista britânico construiu uma carreira solo que redefiniu seu lugar na indústria. Ele conquistou tanto o público quanto a crítica especializada.

A transição começou em 2017 com o lançamento de seu primeiro álbum solo, que leva seu nome. O single "Sign of the times", rapidamente viralizou, e a aposta em uma identidade musical autêntica foi o primeiro passo para se desvincular da imagem do passado.

O sucesso foi consolidado com o álbum "Fine line", de 2019. Com hits globais como "Watermelon sugar", que lhe rendeu o Grammy de Melhor Performance Solo de Pop em 2021. A turnê mundial que se seguiu, "Love on tour", esgotou ingressos em todos os continentes. Em 2022, o disco "Harry's house" manteve o nível, e Harry levou prêmios em três categorias do Grammy, dentre eles o de Álbum do Ano.

Artista multifacetado

A carreira de Harry Styles não se limita à música. Ele também investiu na atuação, com participações em filmes como "Dunkirk", de Christopher Nolan, e "Não se preocupe, querida" ("Don't Worry Darling").

Suas escolhas de figurino, que frequentemente desafiam as convenções de gênero, também chamam atenção, gerando debates. Sua aparição na capa da Vogue americana em 2020 foi um marco significativo, solidificando sua imagem como um artista completo e influente no universo fashion.

A trajetória de Styles se tornou um exemplo de como construir uma identidade artística sólida após o fim de um grupo de sucesso, transformando um ídolo adolescente em um artista reconhecido.

