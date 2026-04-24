Harry Styles e Zoë Kravitz estão noivos, diz site

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Casamento à vista! O cantor Harry Stylese a atriz Zoë Kravitz estão noivos. A informação foi divulgada pelo site Page Six. Nenhum dos dois pombinhos se pronunciou sobre o possível noivado. Harry e Zoë estão juntos há cerca de oito meses.
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Os rumores ganharam força nesta semana após o casal ser fotografado caminhando pelas ruas de Londres. Nas imagens, Zoë aparece usando um anel de diamante no dedo anelar esquerdo, o que chamou a atenção dos fãs. Além disso, os dois também foram vistos trocando beijos durante o passeio.
Segundo o site, se tratava de um anel de noivado. A publicação ainda afirma que Harry está “completamente apaixonado” pela atriz, e o sentimento é recíproco. Uma fonte ouvida pelo PageSix afirmou que o relacionamento evoluiu rapidamente e que o noivado não surpreendeu pessoas próximas ao casal.
Harry Styles e Zoë Kravitz foram vistos juntos pela primeira vez em agosto de 2025, quando passeavam por Roma, na Itália. Na mesma época, também foram flagrados aos beijos em Londres, o que confirmou o romance.
Apesar das especulações, nenhum dos dois se pronunciou oficialmente sobre o suposto noivado. Discretos, o cantor e a atriz têm mantido o relacionamento longe dos holofotes, com poucas aparições públicas e raros registros além dos feitos por paparazzi.
Antes do atual relacionamento, Zoë Kravitz, filha de Lenny Kravitz, foi casada com Karl Glusman entre 2019 e 2020. Depois, se envolveu comChanning Tatum, com quem chegou a ficar noiva, antes do término em 2024.
Tom Holland protagonizou uma cena fofa durante uma coletiva ao citarem sua parceira, Zendaya. Um jornalista mencionou que sua filha conheceu sua “namorada”, e Holland, sorrindo, o corrigiu: “Noiva”. Reprodução/Instagram
As suspeitas de noivado surgiram após o Globo de Ouro 2025, quando fãs perceberam um grande anel de diamante no dedo anelar esquerdo de Zendaya. Segundo rumores, o casal teria ficado noivo entre o Natal e o Ano Novo de 2024, em um momento íntimo na casa da família da atriz.
Reprodução/Instagram
O casal se conheceu nos bastidores do filme "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" em 2017 e tornou o romance público em 2021. Reprodução/Homem-Aranha
Esse não foi o único filme de sucesso na carreira da atriz. Conheça, a seguir, a trajetória e veja curiosidades sobre uma das novas "queridinhas" de Hollywood! wikimedia commons/Toglenn
Zendaya Maree Stoermer Coleman, mais conhecida como Zendaya, nasceu em 1º de setembro de 1996, em Oakland, Califórnia. Reprodução/@zendaya
Ela começou sua carreira no entretenimento ainda jovem, inicialmente trabalhando como modelo infantil e dançarina. wikimedia commons/Nicole Alexander
Sua primeira grande oportunidade veio com a série de televisão do Disney Channel, "No Ritmo", em 2010, na qual interpretou a personagem Rocky Blue. reprodução/instagram @zendaya
O sucesso na série permitiu que Zendaya demonstrasse suas habilidades em atuação e dança, e ela rapidamente se tornou uma figura popular entre o público jovem. divulgação
Após "No Ritmo", Zendaya continuou sua carreira na Disney como a estrela da série "Agente K.C.", onde não só atuou, mas também serviu como co-produtora, demonstrando seu desejo de ter maior controle criativo sobre seus projetos. reprodução
No entanto, foi no cinema que Zendaya realmente começou a se estabelecer como uma das atrizes mais promissoras de sua geração. reprodução
Seu papel como Michelle "MJ" Jones nos filmes do Homem-Aranha do Universo Cinematográfico Marvel, começando com "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" (2017), trouxe reconhecimento global. reprodução
A personagem "MJ" foi reinterpretada como uma versão moderna e independente do interesse amoroso de Peter Parker, e Zendaya conquistou o público com uma interpretação carismática. divulgação
Outro marco em sua carreira foi o papel de Rue Bennett na série "Euphoria", da HBO, que estreou em 2019. Divulgação
Sua performance intensa e emocional como uma jovem lutando contra o vício e os desafios da adolescência rendeu aclamação da crítica. divulgação/hbo
Outro papel de destaque foi a trapezista Anne Wheeler em "O Rei do Show", onde contracena com Zac Efron. Sua atuação e química com o ator foram muito elogiadas, especialmente na performance da música “Rewrite the Stars”. Divulgação
O resultado veio em 2020, quando Zendaya fez história ao se tornar a atriz mais jovem a ganhar o Emmy de Melhor Atriz em Série Dramática. Divulgação
Além de sua carreira como atriz, Zendaya também se aventurou na música, lançando singles como "Replay" e colaborando em várias trilhas sonoras, como da animação "Pé Pequeno". wikimedia commons/Toglenn
A atriz também se notabilizou por participar de clipes de artistas famosos da música, como Beyoncé, Taylor Swift e Bruno Mars. reprodução