Harry Styles e Zoë Kravitz estão noivos, diz site

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Casamento à vista! O cantor Harry Styles e a atriz Zoë Kravitz estão noivos. A informação foi divulgada pelo site Page Six. Nenhum dos dois pombinhos se pronunciou sobre o possível noivado. Harry e Zoë estão juntos há cerca de oito meses.

Os rumores ganharam força nesta semana após o casal ser fotografado caminhando pelas ruas de Londres. Nas imagens, Zoë aparece usando um anel de diamante no dedo anelar esquerdo, o que chamou a atenção dos fãs. Além disso, os dois também foram vistos trocando beijos durante o passeio.

Harry Styles and Zoë Kravitz are engaged after 8 months of dating: ‘He is completely smitten’ https://t.co/QGy7q9Fmce pic.twitter.com/a7dMMEFH7I — Page Six (@PageSix) April 23, 2026

Segundo o site, se tratava de um anel de noivado. A publicação ainda afirma que Harry está “completamente apaixonado” pela atriz, e o sentimento é recíproco. Uma fonte ouvida pelo PageSix afirmou que o relacionamento evoluiu rapidamente e que o noivado não surpreendeu pessoas próximas ao casal.

Harry Styles e Zoë Kravitz foram vistos juntos pela primeira vez em agosto de 2025, quando passeavam por Roma, na Itália. Na mesma época, também foram flagrados aos beijos em Londres, o que confirmou o romance.

Apesar das especulações, nenhum dos dois se pronunciou oficialmente sobre o suposto noivado. Discretos, o cantor e a atriz têm mantido o relacionamento longe dos holofotes, com poucas aparições públicas e raros registros além dos feitos por paparazzi.

Antes do atual relacionamento, Zoë Kravitz, filha de Lenny Kravitz, foi casada com Karl Glusman entre 2019 e 2020. Depois, se envolveu com Channing Tatum, com quem chegou a ficar noiva, antes do término em 2024.

Já Harry Styles teve romances públicos com nomes como Taylor Russell, Olivia Wilde, Kendall Jenner e Taylor Swift ao longo dos últimos anos.

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