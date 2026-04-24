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Harry Styles e Zoë Kravitz estão noivos, diz site

Segundo site, cantor está "completamente apaixonado", e relação com atriz teria evoluído para noivado em poucos meses de relacionamento

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
24/04/2026 12:28

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Harry Styles e Zoë Kravitz foram vistos em clima de romance pela primeira vez em agosto de 2025
Harry Styles e Zoë Kravitz foram vistos em clima de romance pela primeira vez em agosto de 2025 crédito: Divulgação

Casamento à vista! O cantor Harry Styles e a atriz Zoë Kravitz estão noivos. A informação foi divulgada pelo site Page Six. Nenhum dos dois pombinhos se pronunciou sobre o possível noivado. Harry e Zoë estão juntos há cerca de oito meses.

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Os rumores ganharam força nesta semana após o casal ser fotografado caminhando pelas ruas de Londres. Nas imagens, Zoë aparece usando um anel de diamante no dedo anelar esquerdo, o que chamou a atenção dos fãs. Além disso, os dois também foram vistos trocando beijos durante o passeio.

Segundo o site, se tratava de um anel de noivado. A publicação ainda afirma que Harry está “completamente apaixonado” pela atriz, e o sentimento é recíproco. Uma fonte ouvida pelo PageSix afirmou que o relacionamento evoluiu rapidamente e que o noivado não surpreendeu pessoas próximas ao casal.

Harry Styles e Zoë Kravitz foram vistos juntos pela primeira vez em agosto de 2025, quando passeavam por Roma, na Itália. Na mesma época, também foram flagrados aos beijos em Londres, o que confirmou o romance.

Apesar das especulações, nenhum dos dois se pronunciou oficialmente sobre o suposto noivado. Discretos, o cantor e a atriz têm mantido o relacionamento longe dos holofotes, com poucas aparições públicas e raros registros além dos feitos por paparazzi.

Antes do atual relacionamento, Zoë Kravitz, filha de Lenny Kravitz, foi casada com Karl Glusman entre 2019 e 2020. Depois, se envolveu com Channing Tatum, com quem chegou a ficar noiva, antes do término em 2024.

Harry Styles teve romances públicos com nomes como Taylor Russell, Olivia Wilde, Kendall Jenner e Taylor Swift ao longo dos últimos anos.

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Tom Holland protagonizou uma cena fofa durante uma coletiva ao citarem sua parceira, Zendaya. Um jornalista mencionou que sua filha conheceu sua “namorada”, e Holland, sorrindo, o corrigiu: “Noiva”.-Reprodução/Instagram
Tom Holland protagonizou uma cena fofa durante uma coletiva ao citarem sua parceira, Zendaya. Um jornalista mencionou que sua filha conheceu sua “namorada”, e Holland, sorrindo, o corrigiu: “Noiva”. Reprodução/Instagram
As suspeitas de noivado surgiram após o Globo de Ouro 2025, quando fãs perceberam um grande anel de diamante no dedo anelar esquerdo de Zendaya. Segundo rumores, o casal teria ficado noivo entre o Natal e o Ano Novo de 2024, em um momento íntimo na casa da família da atriz. -Reprodução/Instagram
As suspeitas de noivado surgiram após o Globo de Ouro 2025, quando fãs perceberam um grande anel de diamante no dedo anelar esquerdo de Zendaya. Segundo rumores, o casal teria ficado noivo entre o Natal e o Ano Novo de 2024, em um momento íntimo na casa da família da atriz. Reprodução/Instagram
O casal se conheceu nos bastidores do filme
O casal se conheceu nos bastidores do filme "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" em 2017 e tornou o romance público em 2021. Reprodução/Homem-Aranha
Esse não foi o único filme de sucesso na carreira da atriz. Conheça, a seguir, a trajetória e veja curiosidades sobre uma das novas
Esse não foi o único filme de sucesso na carreira da atriz. Conheça, a seguir, a trajetória e veja curiosidades sobre uma das novas "queridinhas" de Hollywood! wikimedia commons/Toglenn
Zendaya Maree Stoermer Coleman, mais conhecida como Zendaya, nasceu em 1º de setembro de 1996, em Oakland, Califórnia.-Reprodução/@zendaya
Zendaya Maree Stoermer Coleman, mais conhecida como Zendaya, nasceu em 1º de setembro de 1996, em Oakland, Califórnia. Reprodução/@zendaya
Ela começou sua carreira no entretenimento ainda jovem, inicialmente trabalhando como modelo infantil e dançarina.-wikimedia commons/Nicole Alexander
Ela começou sua carreira no entretenimento ainda jovem, inicialmente trabalhando como modelo infantil e dançarina. wikimedia commons/Nicole Alexander
Sua primeira grande oportunidade veio com a série de televisão do Disney Channel,
Sua primeira grande oportunidade veio com a série de televisão do Disney Channel, "No Ritmo", em 2010, na qual interpretou a personagem Rocky Blue. reprodução/instagram @zendaya
O sucesso na série permitiu que Zendaya demonstrasse suas habilidades em atuação e dança, e ela rapidamente se tornou uma figura popular entre o público jovem.-divulgação
O sucesso na série permitiu que Zendaya demonstrasse suas habilidades em atuação e dança, e ela rapidamente se tornou uma figura popular entre o público jovem. divulgação
Após
Após "No Ritmo", Zendaya continuou sua carreira na Disney como a estrela da série "Agente K.C.", onde não só atuou, mas também serviu como co-produtora, demonstrando seu desejo de ter maior controle criativo sobre seus projetos. reprodução
No entanto, foi no cinema que Zendaya realmente começou a se estabelecer como uma das atrizes mais promissoras de sua geração. -reprodução
No entanto, foi no cinema que Zendaya realmente começou a se estabelecer como uma das atrizes mais promissoras de sua geração. reprodução
Seu papel como Michelle
Seu papel como Michelle "MJ" Jones nos filmes do Homem-Aranha do Universo Cinematográfico Marvel, começando com "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" (2017), trouxe reconhecimento global. reprodução
A personagem
A personagem "MJ" foi reinterpretada como uma versão moderna e independente do interesse amoroso de Peter Parker, e Zendaya conquistou o público com uma interpretação carismática. divulgação
Outro marco em sua carreira foi o papel de Rue Bennett na série
Outro marco em sua carreira foi o papel de Rue Bennett na série "Euphoria", da HBO, que estreou em 2019. Divulgação
Sua performance intensa e emocional como uma jovem lutando contra o vício e os desafios da adolescência rendeu aclamação da crítica. -divulgação/hbo
Sua performance intensa e emocional como uma jovem lutando contra o vício e os desafios da adolescência rendeu aclamação da crítica. divulgação/hbo
Outro papel de destaque foi a trapezista Anne Wheeler em
Outro papel de destaque foi a trapezista Anne Wheeler em "O Rei do Show", onde contracena com Zac Efron. Sua atuação e química com o ator foram muito elogiadas, especialmente na performance da música “Rewrite the Stars”. Divulgação
O resultado veio em 2020, quando Zendaya fez história ao se tornar a atriz mais jovem a ganhar o Emmy de Melhor Atriz em Série Dramática.-Divulgação
O resultado veio em 2020, quando Zendaya fez história ao se tornar a atriz mais jovem a ganhar o Emmy de Melhor Atriz em Série Dramática. Divulgação
Além de sua carreira como atriz, Zendaya também se aventurou na música, lançando singles como
Além de sua carreira como atriz, Zendaya também se aventurou na música, lançando singles como "Replay" e colaborando em várias trilhas sonoras, como da animação "Pé Pequeno". wikimedia commons/Toglenn
A atriz também se notabilizou por participar de clipes de artistas famosos da música, como Beyoncé, Taylor Swift e Bruno Mars.-reprodução
A atriz também se notabilizou por participar de clipes de artistas famosos da música, como Beyoncé, Taylor Swift e Bruno Mars. reprodução
Zendaya Ã© tambÃ©m uma defensora de causas sociais, eventualmente usando suas fama para discutir questÃµes como igualdade racial, justiÃ§a social e empoderamento feminino. -Wikimedia Commons / Gage Skidmore
Zendaya Ã© tambÃ©m uma defensora de causas sociais, eventualmente usando suas fama para discutir questÃµes como igualdade racial, justiÃ§a social e empoderamento feminino. Wikimedia Commons / Gage Skidmore
Em seu aniversÃ¡rio de 18 anos, a atriz comemorou com uma campanha para ajudar a alimentar pelo menos 150 crianÃ§as com fome no Haiti, na TanzÃ¢nia e nas Filipinas.-youtube/MTV International
Em seu aniversÃ¡rio de 18 anos, a atriz comemorou com uma campanha para ajudar a alimentar pelo menos 150 crianÃ§as com fome no Haiti, na TanzÃ¢nia e nas Filipinas. youtube/MTV International
Recentemente, a atriz se destacou em outra franquia de sucesso no mundo todo:
Recentemente, a atriz se destacou em outra franquia de sucesso no mundo todo: "Duna" (2021) e "Duna: Parte 2" (2024). Divulgação
Também em 2024, a atriz recebeu elogios da crítica pela sua interpretação no filme
Também em 2024, a atriz recebeu elogios da crítica pela sua interpretação no filme "Rivais", do diretor italiano Luca Guadagnino. divulgação

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