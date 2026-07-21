Harry Styles cancela show em São Paulo por problema de saúde

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O cantor Harry Styles surpreendeu os fãs nesta terça-feira (21/7) com o cancelamento do show que faria nesta noite, no estádio MorumBIS, em São Paulo. A informação foi divulgada pela produtora Live Nation Brasil, que afirmou que o cancelamento ocorre por conta de um problema de saúde.

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Em comunicado, a produtora lamentou o cancelamento e informou que os ingressos serão reembolsados automaticamente pelo mesmo canal de compra. "Lamentamos profundamente informar que o show do Harry Styles que aconteceria na terça-feira, no MorumBIS, foi cancelado devido a um problema de saúde na turnê. Os ingressos para este show serão reembolsados pelo mesmo canal de compra", informou a empresa.

Segundo a Live Nation, a Ticketmaster Brasil enviará um e-mail aos compradores com orientações sobre o reembolso. Apesar do cancelamento, a apresentação marcada para sexta-feira (24/7) está mantida.

A produtora também informou que os fãs que tinham ingressos para o show cancelado terão acesso a uma venda exclusiva de entradas para a última apresentação da turnê no Brasil, enquanto houver disponibilidade. "O show de sexta-feira acontecerá conforme programado. Os portadores de ingressos para o show de terça-feira terão a chance de adquirir uma leva exclusiva de ingressos para o show de sexta-feira, enquanto durarem os estoques", diz outro trecho da nota.

A empresa ressaltou, no entanto, que a quantidade de ingressos disponíveis será limitada.

Fãs reagem ao cancelamento

Poucos minutos após o anúncio, o nome de Harry Styles tomou conta das redes sociais. Muitos fãs demonstraram preocupação com o estado de saúde do artista, enquanto outros recorreram ao bom humor para comentar a situação. "O Harry está bem? O que houve? Nos informe, por favor!", escreveu uma internauta.

Outros brincaram com a possibilidade de o cantor ter ficado doente devido às baixas temperaturas na capital paulista. "Vai ficar correndo de shortinho nesse frio de SP, o pobi gripou", comentou uma fã.

Também houve quem ironizasse o cancelamento. "Harry Styles meteu um atestado hoje e o show foi cancelado", publicou um perfil.

Outra fã entrou na brincadeira ao imaginar um encontro para cuidar da suposta gripe do cantor. "Harry Styles podia vir aqui, né? Porque eu também tô meio gripada. Aí a gente comia alguma coisa e assistia a um filme para curar essa gripe", escreveu.

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Até o momento, nem Harry Styles nem sua equipe divulgaram detalhes sobre o problema de saúde citado pela produtora.