Como fugir de cambistas e bots ao comprar ingressos pela internet

A frustração de milhares de fãs durante a compra de ingressos para os shows de Harry Styles no Brasil, agendados para julho de 2026, pela plataforma Ticketmaster, acendeu um alerta antigo. A velocidade com que os bilhetes se esgotam e reaparecem em sites de revenda por preços exorbitantes evidencia um problema crescente: a ação de cambistas e robôs automatizados. A situação, que levou o Procon-SP a notificar a empresa, frustra o público e infla o mercado paralelo.

Essa corrida por ingressos se tornou uma verdadeira batalha digital. De um lado, fãs munidos de múltiplos aparelhos e muita esperança. Do outro, os chamados "bots", programas de computador projetados para realizar o processo de compra em milissegundos, muito mais rápido do que qualquer ser humano conseguiria. Eles garantem lotes de ingressos que são, em seguida, revendidos.

Embora as empresas de venda de ingressos invistam em tecnologias para barrar essas práticas, a eficácia ainda é questionada. A Ticketmaster, por exemplo, utiliza o sistema Queue-it, que organiza os compradores em uma fila virtual com uma "Sala de Espera". Nela, os usuários são inseridos aleatoriamente na fila no momento em que as vendas começam, uma tática que visa mitigar a ação de robôs, mas a alta demanda ainda abre brechas.

O que fazer para aumentar suas chances

Para fugir da frustração, a organização é a principal ferramenta. Adotar alguns passos simples antes e durante o início das vendas pode colocar você à frente de muitos concorrentes desavisados e até mesmo de alguns sistemas automatizados mais simples. Confira as dicas práticas:

Crie a conta com antecedência: nunca deixe para fazer seu cadastro no site de vendas na hora H. Crie sua conta dias antes, preencha todos os dados de endereço e, se possível, já deixe as informações de pagamento salvas. Lembre-se que muitas vendas possuem pré-vendas exclusivas e limites por compra (para os shows de Styles, por exemplo, o limite é de 6 ingressos por CPF). Cada segundo economizado é crucial.

Use uma conexão estável: prefira sempre uma conexão de internet via cabo em vez do Wi-Fi. Uma pequena oscilação no sinal pode derrubar sua sessão e fazer com que você perca seu lugar na fila virtual, que geralmente não permite retorno.

Cuidado ao usar mais de um dispositivo: embora a prática seja comum, sistemas como o da Ticketmaster inserem os usuários da "Sala de Espera" na fila de forma aleatória. Portanto, abrir várias sessões não garante uma posição melhor e pode ser interpretado como comportamento de robô, levando ao bloqueio. A recomendação é ter um dispositivo principal e um de backup para o caso de problemas técnicos. Usar o modo anônimo pode ajudar a evitar conflitos de cache e cookies.

Não atualize a página da fila: antes do início oficial das vendas, você geralmente é colocado em uma "Sala de Espera". Quando as vendas abrem, o sistema move você para a fila virtual. A partir desse momento, resista à tentação de apertar o F5 ou atualizar a página, pois isso fará com que você perca sua posição. A página é projetada para atualizar automaticamente quando chegar a sua vez.

Tenha os dados do cartão à mão: mesmo que o cartão esteja salvo, alguns sistemas pedem o código de segurança (CVV). Tenha o cartão físico ao seu lado para não perder tempo procurando. Ferramentas de preenchimento automático do navegador também podem agilizar essa etapa final.

