Atriz da TV Globo planeja ter filho gestado pela irmã

Atriz da TV Globo, Gabriela Loran revelou que pretende realizar o sonho da maternidade com a ajuda da irmã, que se dispôs a gestar seu filho. Solteira, ela explicou que essa é uma das possibilidades consideradas, mas ressaltou que também deseja adotar uma criança.

Em maio passado, Gabriela comentou sobre o desejo de ser mãe e a reação que a notícia gerou. As pessoas são muito ignorantes na internet, né? Porque, quando saiu essa notícia, muita gente comentou: Ah, mas, se ela não vai adotar, ela vai fazer o quê?, relembrou.

A atriz esclareceu as opções disponíveis para os seguidores. "Então, para os desinformados de plantão, existem diversas formas. Uma delas é a minha irmã gerar o meu filho", declarou.

Em entrevista à Rede TV!, Gabriela Loran contou que a iniciativa partiu da própria irmã. A minha irmã já tinha esse desejo e eu pretendo que ela gere a criança, mas eu também pretendo adotar, acrescentou.

Questionada sobre a possibilidade de realizar um transplante de útero, ela explicou seu ponto de vista. Embora não descarte a ideia no futuro, afirmou que atualmente não se submeteria à cirurgia.

Como funciona a barriga solidária?

A barriga solidária, oficialmente chamada de gestação de substituição, ocorre quando uma mulher gesta o filho de outra pessoa ou casal. O embrião é formado por fertilização in vitro e implantado no útero da gestante, que cede o órgão temporariamente e não é considerada a mãe da criança.

A prática é permitida no Brasil, desde que não tenha caráter comercial. Pelas regras do Conselho Federal de Medicina, a mulher que cede o útero deve ter ao menos um filho vivo e ser parente consanguínea de um dos futuros pais até o quarto grau, como mãe, irmã, tia ou prima.

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Quando não há parentesco, é necessária autorização do Conselho Regional de Medicina. Todos os envolvidos também devem assinar documentos de consentimento e assumir previamente o compromisso com o registro da criança.