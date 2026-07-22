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Filho de Ivete Sangalo exibe físico e revela ‘segredo’

Aos 16 anos, Marcelo impressiona com músculos e nega uso de anabolizantes; ele credita a mudança ao jiu-jitsu e à dieta rica em proteína

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
22/07/2026 08:25

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Filho de Ivete Sangalo exibe físico musculoso e revela seu ‘segredo’
Filho de Ivete Sangalo exibe físico musculoso e revela seu ‘segredo’ crédito: Tupi

Marcelo Sangalo, filho mais velho da cantora Ivete Sangalo, compartilhou uma foto no Instagram nesse domingo (19/7) que gerou inúmeros comentários. Após um treino de jiu-jitsu, o adolescente de 16 anos exibiu seu físico musculoso.

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Segundo ele, o "truque" para a mudança na aparência foi a prática do esporte e uma dieta rica em proteína, que auxilia no ganho de massa muscular. Marcelo treina jiu-jitsu com seu pai, o nutricionista Daniel Cady, desde março.

A foto chamou a atenção da própria mãe, que comentou na publicação: "Meu gigante".

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Entre as mensagens, uma internauta aconselhou o jovem. Devagar Marcelo, você tem muito tempo, garoto, lute pelo natural, escreveu.

Marcelo respondeu ao comentário e negou o uso de anabolizantes. "Tia, eu como muita proteína e coisas boas aqui, não sou doido de tomar nada de bomba não", afirmou.

Diversos seguidores também se surpreenderam com a transformação do adolescente.

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"Menino, a gente via você de fralda no aeroporto. Vai devagar", escreveu uma seguidora. Outra comentou: "O que esse menino tá tomando, gente? Misericórdia. Um terceiro internauta brincou: Minha perna sendo da largura do braço dele".

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