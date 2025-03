Anitta revela pedido de perdão a Ivete Sangalo: "Eu era muito novinha"

SIGA NO

Anitta surpreendeu ao revelar que deu um passo importante para encerrar de vez qualquer mal-entendido com Ivete Sangalo. Em entrevista ao portal Hugo Gloss, a cantora contou que, após um retiro espiritual, sentiu que precisava se reconciliar com a baiana e decidiu escrever um longo pedido de perdão.

“Eu era muito novinha quando comecei minha carreira, tinha 19 anos, bombei com 20, 21. Uma das primeiras pessoas para quem eu fui pedir perdão foi a Ivete”, confessou.

A relação entre as duas artistas foi alvo de rumores desde 2017, quando o livro Furacão Anitta, do jornalista Leo Dias, revelou supostas tensões entre elas. De acordo com a obra, Ivete teria sugerido que Anitta se “humilhasse” em um programa de TV para conseguir uma participação em seu DVD. O caso ganhou ainda mais força quando um áudio atribuído à carioca vazou, confirmando a história.

No entanto, Anitta garantiu que o processo de reconciliação foi essencial para seu amadurecimento. “Isso é um grande lugar do autoconhecimento: a gente se perdoar e não ficar se punindo pelos erros”, refletiu.

Segundo Anitta, Ivete recebeu o pedido de desculpas com muita maturidade. “O jeito que ela me recebeu foi muito de uma pessoa que entende o processo da vida”, elogiou.

A reconciliação não apenas selou a paz entre as cantoras, como também resultou em um novo projeto. Anitta revelou que as duas gravaram uma música juntas para seu álbum de Carnaval.

Brincando sobre o passado, ela declarou: “Ivete é maravilhosa. Eu sou muito grata a ela, que me perdoou por ter sido c*zona com ela por tanto tempo”.

