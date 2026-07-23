Rapper Hades66 é atingido por copo de vidro durante show e desafia agressor

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O rapper porto-riquenho Hades66 interrompeu um show realizado na noite de terça-feira (21/7) em uma casa noturna na Espanha, após ser atingido por um copo de vidro arremessado por uma pessoa que estava na plateia. Ele chegou a intimidar o agressor e o chamou para a briga.

???? Suspendieron un show en Mallorca tras una agresión al cantante Hades66



Durante el concierto, un espectador arrojó un vaso de cristal contra el artista y le provocó varias heridas en el rostro.#Mallorca #Hades66 #Concierto #Noticias pic.twitter.com/OKOY1WRKUT — Minuto YA ! (@MinutoYa) July 23, 2026

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O objeto acertou o rosto do artista, que sofreu cortes leves no nariz. Logo após o impacto, Hades66 deixou o palco visivelmente irritado, enquanto seguranças tentavam controlar a confusão e identificar o responsável pelo arremesso.

Mesmo depois que a apresentação é interrompida, o clima fica tenso no local.

Rapper diz que tentou encontrar responsável

Após o episódio, Hades66 usou as redes sociais para comentar o ocorrido. O cantor afirmou que desceu do palco para tentar confrontar o suposto agressor, mas disse que ele teria se escondido.

"Eu o desafiei para uma briga, desci do palco, procurei por ele, ele se escondeu e, quando eu estava saindo, tentou arrumar confusão com a minha equipe. Quem não gostar disso vai ter o que merece em qualquer lugar do mundo, goste ou não", escreveu.

Em outra publicação, o rapper afirmou que várias pessoas presentes testemunharam o que aconteceu e reforçou que tentou resolver a situação diretamente com o responsável pelo ataque. "Todos que estavam presentes sabem o que aconteceu e quantas vezes eu disse para ele resolver isso cara a cara, mas como eles trocam socos e depois escondem as mãos, o que aconteceu, aconteceu", declarou.

Confusão tomou conta da casa noturna

Segundo relatos, a confusão continuou mesmo após Hades66 deixar o palco. O artista afirmou que, enquanto procurava o responsável pelo arremesso, o homem teria evitado o confronto e, posteriormente, tentado provocar integrantes de sua equipe.

Até o momento, não há informações sobre a identidade da pessoa que lançou o copo nem se ela foi detida pelas autoridades. Também não foi informado se o show chegou a ser retomado após o incidente.

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Apesar do susto, os ferimentos sofridos pelo rapper foram considerados leves.