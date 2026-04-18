Rapper Ice Spice é agredida por fã em um McDonald's nos Estados Unidos
Mulher identificada como Vayah diz que foi xingada de 'vadia' pela rapper; o caso aconteceu em Los Angeles, nos EUA
A rapper Ice Spice foi agredida por uma mulher em uma lanchonete do McDonald's em Los Angeles, nos Estados Unidos. O caso ocorreu na quarta-feira (15/4), e as imagens foram divulgadas nessa sexta (17/4) pelo site TMZ.
???? EXCLUSIVE: Ice Spice was slapped by a fan inside of an L.A. McDonald's. https://t.co/v9zZmQq05w pic.twitter.com/L1lvzOfGsF— TMZ (@TMZ) April 17, 2026
Nos vídeos, a artista aparece sentada com uma amiga quando é abordada por uma jovem. A interação se torna tensa, e, após um desentendimento, a mulher parte para agressão.
Leia Mais
As duas passam a trocar golpes ainda dentro do restaurante, e a situação segue para a área externa, onde novos registros mostram a continuidade do confronto.
Ao TMZ, o advogado da cantora, Bradford Cohen, afirmou que a polícia foi acionada e que medidas legais serão tomadas.
A mulher envolvida, que se identificou como Vayah, também falou ao portal. Ela disse ter abordado a cantora como fã, mas foi xingada de "vadia" pela rapper.