CONFUSÃO EM LA

Rapper Ice Spice é agredida por fã em um McDonald's nos Estados Unidos

Mulher identificada como Vayah diz que foi xingada de 'vadia' pela rapper; o caso aconteceu em Los Angeles, nos EUA

F
F
Folhapress - Notícias
18/04/2026 08:56

Ice Spice foi agredida por fã em restaurante fast food
Ice Spice foi agredida por fã em uma lanchonete

A rapper Ice Spice foi agredida por uma mulher em uma lanchonete do McDonald's em Los Angeles, nos Estados Unidos. O caso ocorreu na quarta-feira (15/4), e as imagens foram divulgadas nessa sexta (17/4) pelo site TMZ.

Nos vídeos, a artista aparece sentada com uma amiga quando é abordada por uma jovem. A interação se torna tensa, e, após um desentendimento, a mulher parte para agressão.

 

Leia Mais


As duas passam a trocar golpes ainda dentro do restaurante, e a situação segue para a área externa, onde novos registros mostram a continuidade do confronto.

Ao TMZ, o advogado da cantora, Bradford Cohen, afirmou que a polícia foi acionada e que medidas legais serão tomadas.

A mulher envolvida, que se identificou como Vayah, também falou ao portal. Ela disse ter abordado a cantora como fã, mas foi xingada de "vadia" pela rapper.

Estado de Minas

