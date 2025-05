Mais nova campanha da kate spade new york estrelando Ice Spice e Charli D’Amelio celebra as amizades sólidas

A kate spade new york revelou hoje a campanha global da marca para a Primavera/Verão de 2025, "To the Ones Who Carry Us" (Para aquelas que nos carregam),estrelando a Ice Spice, artista indicada ao Grammy, e a Charli D’Amelio, dançarina e estrela multifacetada das redes sociais. Apresentando uma campanha sazonal ousada que abrange uma estética revigorada para se conectar com o público mais jovem, a campanha celebra os papéis universais que as amigas desempenham na vida de uma garota, com cenas criativas que dáàmarca uma energia moderna e com a qual o público se identifica.

"Esta campanha é uma carta de amor vibrante às amigas que moldam a vida de uma garota", afirmou Eva Erdmann, CEO e presidente de marca da kate spade new york. "Desde que faço parte da marca, estamos explorando novas e significativas maneiras de nos conectarmos com um público mais jovem. Em um mundo onde as interações digitais geralmente ofuscam as conexões genuínas, o laço profundo de uma amizade se torna, mais do que nunca, uma âncora indispensável. A mais recente campanha da kate spade new york celebra as amizades sólidas: aquelas que dão as caras, que oferecem apoio e animam o cotidiano. Como afirmou certa vez a própria Kate Spade: "Uma boa amiga é como a bolsa perfeita - está sempre do seu lado, elevando seu humor sem esforços e deixando cada aventura um pouco mais fabulosa".

Estrelando a Ice Spice — conhecida por sua autenticidade destemida — e a Charli D’Amelio — celebrada por sua capacidade de fazer o público ressoar com ela — a mais recente campanha da kate spade new york destaca a bolsa de ombro com corrente Deco em dois novos esquemas de cores sazonais. Produzido em um cenário urbano vibrante, o filme captura a energia das vidas rápidas e ousadas da Geração Z, e as amigas sólidas que as sustentam em tudo. No centro está a Deco: um item essencial versátil que transiciona perfeitamente do dia para a noite, do informal ao mais polido, provando que uma bolsa pode de tudo. Da amiga que ajuda no término do relacionamentoàpacificadora do grupo de amigas, a campanha celebra aquelas que estão presentes, se destacam e fazem com que cada momento valha a pena.

Erdmann continuou: "Celebramos as muitas facetas de uma amizade, honrando as qualidades únicas que tornam cada grupo de amigas especial. Como as amigas que estão sempre conosco, a bolsa Deco da kate spade new york é o foco da atenção, simbolizando simplicidade, funcionalidade e versatilidade, como a companheira perfeita para a sua vida".

"Por ter crescido em Nova York, eu sempre fui fã da kate spade e seus designs icônicos. Essa campanha foi emocionante para mim, porque é sobre celebrar as amizades", afirmou a Ice Spice. "Minhas amigas significam tudo para mim; elas me mantêm centrada, especialmente minha irmã e minhas primas. É para elas que eu ligo quando estou com saudades de casa, quando estou animada ou quando só preciso me lembrar de quem eu sou e de onde venho".

"Estou tão empolgada de fazer essa parceria com a kate spade new york", afirmou a Charli D’Amelio. "Amo a marca há anos, especialmente como seu design moderno me permite expressar meu próprio estilo pessoal. Acho muito legal ver como esta campanha celebra o poder da amizade e a alegria que isso traz. Me faz pensar das amizades de longa data que tenho, que começaram na infância, conforme fomos crescendo, indo para a escola juntas, sendo da mesma companhia de dança ou as novas amigas que encontrei através do trabalho ou ao me mudar para outras cidades; sou grata de ter a incrível oportunidade de criar amizades com novas pessoas ao longo do caminho".

A bolsa Deco se posiciona com ousadia nos holofotes, reimaginada em esquemas de cores de destaque para a Primavera/Verão: azul multi jeans, videira da floresta, pistache, creme doce e creme de damasco. A Deco, expressão moderna do DNA de design da kate spade, une linhas puras, a forma minimalista e o luxo cotidiano sem esforços. É feita para a mulher que carrega mais do que apenas seus itens essenciais: ela carrega seu mundo e, muitas vezes, o de todo mundo também.

Coleção Deco Primavera/Verão 2025

A coleção de Primavera/Verão 2025 já está disponível com novos estilos, e continuará a ser liberada durante a primavera e o verão nas lojas físicas e online. A campanha será revelada nos canais da kate spade new york em 30 de abril.

Sobre a kate spade new york:

Desde o seu lançamento em 1993, com uma coleção de seis bolsas essenciais, a Kate Spade New York sempre representou cor, inteligência, otimismo e feminilidade. Hoje, é uma marca global de estilo de vida sinônimo de alegria, oferecendo coleções sazonais de bolsas, prêt-à-porter, joias, calçados, presentes, decoração de casa e muito mais. Conhecida por sua rica herança e seu DNA de marca único, a Kate Spade New York oferece um ponto de vista distinto e celebra comunidades de mulheres em todo o mundo que vivem seus estilos de vida perfeitamente imperfeitos. A Kate Spade New York faz parte da casa de marcas Tapestry.

