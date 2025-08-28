Wanessa Camargo nega agressão e revela bastidores de confusão com Dado

A cantora Wanessa Camargo, 42, voltou a falar na noite dessa quarta-feira (27) sobre a confusão envolvendo Dado Dolabella, 44, durante uma confraternização entre os participantes do quadro Dança dos Famosos 2025.



A cantora admitiu, em pronunciamento nas redes sociais, que estava em uma fase de retomada de relacionamento com o ex-namorado. "Eu e Dado estávamos tentando dar certo nesses últimos meses, algo muito privado entre a gente", disse.



Wanessa negou novamente que tenha sido agredida e afirmou que isso não significa "passar pano" em relação ao passado do ex-namorado, acusado de violência contra outras pessoas, entre elas a atriz Luana Piovani.



Na confusão mais recente, ele teria empurrado Luan Pereira em um bar na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, ao ver o sertanejo dançando com a ex-namorada.

Wanessa disse que é difícil falar sobre a vida privada, mas acredita que o "silêncio pode ser o incêndio". Ela desmentiu as fofocas sobre um romance com o ator Allan Souza Lima, que também faz parte do Dança dos Famosos.



Segundo a cantora, Souza e outras duas pessoas a levaram para o hotel após a confusão no bar e prestaram apoio emocional. "E foi apenas isso", garantiu.



"Eu precisava vir fazer isso para que possa encerrar esse ciclo, não falar mais disso e seguir em frente com muito trabalho, que é isso que eu tenho para entregar, é o meu melhor", finalizou.