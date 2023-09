SIGA NO

Wanessa Camargo seguiu entre os assuntos mais comentados desta terça-feira (5) nas redes sociais Reprodução/"De Frente com Blogueirinha" SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - Wanessa Camargo seguiu entre os assuntos mais comentados desta terça-feira (5) nas redes sociais devido a uma gafe durante uma entrevista ao podcast "De Frente com Blogueirinha", realizada na noite desta segunda-feira (4). A cantora garantiu boas risadas ao confundir dois nomes icônicos da música, Chris Martin e Chris Brown.

Durante o papo, Wanessa compartilhou suas experiências ao conhecer o vocalista do Coldplay, Chris Martin, e inesperadamente declarou: "Agora, o cara mais legal que eu já conheci, o mais gente boa, que teve conversa, é o Chris Brown, do Coldplay. Esse é o mais legal." O comentário da cantora, sem que ela percebesse o erro, levou a apresentadora a brincar: "O Chris Brown? Do Coldplay?".



A Wanessa disse que o artista mais legal que ela conheceu foi o Chris Brown do coldplay!



O CHRIS BROWN DO COLDPLAY %uD83E%uDD23%uD83E%uDD23%uD83E%uDD23%uD83E%uDD23%uD83E%uDD23%uD83E%uDD23%uD83E%uDD23%uD83E%uDD23#DeFrenteComBlogueirinha pic.twitter.com/p6yH50lFkJ — Tiago Pereira (@QueriaSerVJ) September 5, 2023

Sem perceber, Wanessa continuou a afirmar: "Do Coldplay, o vocalista. Ele é muito sensacional. Com esse rolou conversa, a gente conseguiu trocar, foi bem bacana." Ela ainda acrescentou de forma descontraída: "Um beijo Chris Brown, do Coldplay."

A situação inusitada rapidamente se tornou motivo de piadas e memes nas redes sociais.