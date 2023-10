Quem estava na plateia do show do Coldplay nesse domingo (1/10) se surpreendeu com a participação especial de Selena Gomez. O grupo britânico se apresentou na Califórnia, Estados Unidos, onde a cantora americana mora, como parte da turnê "Coldplay: Music of the spheres", que passou pelo Brasil no começo de 2023.

Selena subiu ao palco do Rose Bowl e cantou ‘Let somebody go’ com o vocalista, Chris Martin. A música é uma parceria entre os dois, lançada em 2021 e faz parte do álbum mais recente da banda, ‘Music of the spheres’. A canção foi feita especialmente para ela e fala sobre despedidas. A música ganhou um clipe, no começo de 2022, com Chris e Selena se abraçando e falando de amor.

Após o primeiro refrão, a cantora H.E.R. se juntou a Selena Coldplay , soltando a voz com os artistas e tocando guitarra. A banda tocou ‘Let somebody go’ após duas meninas da plateia, Ana e a irmã caçula, levantarem um cartaz pedindo a música.

Elas foram convidadas a subir no palco e não seguraram a emoção ao ver Selena e H.E.R. fazerem parte da apresentação. Após o show, Selena compartilhou uma selfie, agradecendo o momento especial. “Obrigada Coldplay e H.E.R. pela noite incrível”, escreveu no post.