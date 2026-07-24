Sexta e sábado animados nas praças de Belo Horizonte
Eventos musicais e gastronômicos levam blues, rock, forró, samba e sertanejo a Santa Tereza, Funcionários e Santo Agostinho, hoje e amanhã (24 e 25/7)
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Eventos ao ar livre movimentarão a agenda cultural de BH. Nesta sexta-feira (24/7), a partir das 18h, tem “Arraiá da saideira” na Praça Duque de Caxias, em Santa Tereza. A festa recomeça amanhã, ao meio-dia. “Vinho, blues & rock na praça” ocupará o espaço em frente à Assembleia, ao meio-dia de sábado (25/7). Também amanhã, a partir das 15h, tem quermesse na Praça Tiradentes, no Bairro Funcionários.
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Bandas vão tocar jazz, blues, soul, rock, pop, forró, samba e música sertaneja, com barraquinhas oferecendo bebidas e comidas, sobretudo o cardápio típico dos festejos de são-joão.
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A cantora Mariana Matheos será atração de sábado, às 13h, na praça da Assembleia. “Nosso show terá jazz, soul, blues e uma pitada de rock. Vão me acompanhar Tarcisio Júnior (baixo e guitarra), Charles Amaral (trompete e baixo), Rubens Kalil (bateria) e Carlos Nobre (piano). Fazemos a mistura dos anos 1950 e 1960 com alguma coisa moderna. É muito legal”, diz ela.
B.B. King, Amy Winehouse, Etta James, Frank Sinatra e Ella Fritzgerald fazem parte do set list. “Apresentaremos alguma coisa do rockabilly, canções de Elvis Presley e Jerry Lee Lewis. O repertório traz músicas conhecidas do público”, garante a cantora.
O produtor Amaury Sodré conta que o evento chega agora à sétima edição. “Estamos mesclando blues ao rock e ao vinho”, comenta. Além de Mariana, vão se apresentar a banda Maoe, com pop rock, e Appetite Brasil, cover do Guns N’ Roses.
O cardápio oferecerá crepes, queijos, batata rosti, carne, empanadas, pizzas e massas. “Começaremos às 12h e vamos até as 21h, com entrada gratuita, sem restrição de horário e sem obrigatoriedade de comprar copos”, promete.
Na praça de Santa Tereza, a sexta e o sábado contarão com quadrilhas, bandas, quentão, comidas juninas e muito arrasta-pé. Felipe Amâncio, produtor do evento, espera que 1,5 mil pessoas passem pelo “Arraiá da saideira”, cujo repertório terá sertanejo, forró e rock. “Serão 40 barracas de comidas típicas”, informa.
Vão se apresentar Paulinho Maravilha e Alles Vaqueiro, na noite de hoje, e Forró do Katito, Velotrol, Rock 80 e Charles Uai, amanhã.
Na Praça Tiradentes, o Grupo Nossa Roda será atração de amanhã, a partir das 15h, com repertório de samba de raiz.
“ARRAIÁ DA SAIDEIRA”
Nesta sexta (24/7), a partir das 18h, e sábado (25/7), a partir das 12h, na Praça Duque de Caxias, Bairro Santa Tereza. Entrada franca.
“VINHO, BLUE & ROCK NA PRAÇA”
Sábado (25/7), a partir das 12h, na Praça Carlos Chagas/Assembleia, Bairro Santo Agostinho. Entrada franca, com retirada de ingressos na plataforma Sympla.
“QUERMESSE DA PRAÇA TIRADENTES”
Sábado (25/7), a partir das 15h, na Praça Tiradentes, Bairro Funcionários. Lote de ingressos gratuitos disponível na plataforma Sympla. Esgotados os bilhetes grátis, a entrada vai custar de R$ R$ 15 a R$ 30.
OUTRAS ATRAÇÕES
>>> MUMUZINHO NO 'ARRAIAL DE BELÔ'
O músico carioca Mumuzinho será a atração do “Arraial de Belô”, neste sábado (25/7), às 21h30, no Mineirinho (Av. Antônio Abrahão Caram, 1.000, Pampulha). Destaque do samba e do pagode, o carioca lançou este ano o álbum “Simples assim”, que sucedeu ao DVD “Conectado” e aos singles “Arlindo luz” e “Coração de pedra”, de 2025. Nesta sexta, a partir das 18h, tem concurso de quadrilhas e Chama Chuva, que sobe ao palco às 22h. Domingo (26/7), Forró Sound System abre o Palco Sesc, às 15h, com encerramento às 22h30, por Felipe Araújo. Entrada franca.
>>> ARTE NA MATERNIDADE
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Será realizada neste domingo (26/7), a partir das 13h, no Mercado da Lagoinha (Av. Antônio Carlos, 821, Lagoinha), a Mostra Arte na Maternidade – Especial São João, com shows, intervenções circenses, oficinas, brincadeiras, feira de artesanato e empreendedorismo feminino. Entrada franca