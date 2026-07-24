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Agenda infantil

Um festival só para as crianças neste fim de semana

Cris Barulins, Maria Cutia, Cia. Pé de Moleque, Geovanne Sassá e Ziriguibum vão se apresentar, com entrada franca, na Cidade Nova

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Augusto Pio
Augusto Pio
Repórter
Formado em Jornalismo, Publicidade e pós-graduado em Comunicação Social pelo Uni-BH
24/07/2026 02:00

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Atores pintam imensa tela branca com tinta guache no espetáculo 'Aquarela', do grupo mineiro Maria Cutia
'Aquarela, um show cênico', do grupo Maria Cutia, será uma das atrações de domingo (26/7) no Parque Ecológico Marcos Mazzoni crédito: Tati Motta/Divulgação

O 3º Festival Canção Criança, que será realizado neste fim de semana na Cidade Nova, vai levar música e atividades lúdicas para a garotada de até 6 anos. A curadora Juliana Daher explica que as atrações foram escolhidas especialmente para esse público.

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“Teremos uma convidada de fora, a Cris Barulins, de São Paulo, que apresentará o espetáculo ‘Planeta Peteca’ pela primeira vez em BH. Estamos com programação diversificada, com oficinas e vários espetáculos”, informa.

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“Teremos a presença do Bambulha, grupo de música para a infância, projeto de extensão da UFMG; da Cia. Pé de Moleque, com o espetáculo ‘Canto de passarim’; e também do Maria Cutia, grupo tradicional de teatro de BH. Geovanne Sassá, integrante do Pé de Sonho, apresentará a ‘Sinfonia para um homem só’. Outra convidada é a cantautora Denise Ursini, organizadora do grupo Ziriguibum”, lista a curadora. Também vão se apresentar a atriz Bárbara Flor e o pesquisador de brinquedos Roquinho (Roque Antônio Soares Júnior).

Show cênico

Maria Cutia sobe ao palco no domingo (26/7), às 10h30, com “Aquarela”. A atriz Mariana Arruda conta que o show cênico se baseia no repertório autoral do grupo.

“As canções são criadas a partir de um olhar nosso sobre a infância, com a gente tentando imaginar como víamos o mundo quando éramos crianças. Trabalhamos as letras a partir da literalidade. Uma das canções, feita a partir de imagens de três trava-línguas, se chama ‘Lavra-tringua’.”

Em outra música, o grupo brinca com a linguagem do tatibitate. E há também a canção inspirada em expressões que citam animais, como ‘vá pentear macaco’, ‘deu com os burros n'água’ e ‘a cobra vai fumar’. Ao final, cenário e figurinos são pintados com tinta guache.

“É um espetáculo superpoético, cujas canções brincam com a língua brasileira e com o olhar subvertido da infância”, comenta Mariana.

Oficinas e brincadeiras

Outras atrações nos dois dias são as oficinas de musicalização e de artes para bebês e crianças pequenas.

As atividades ficarão a cargo da arte-educadora Rah!, da artista plástica Julia Azeredo e da atriz Bárbara Flor, que fará uma brincadeira investigativa com os pequenos.

O festival, idealizado pela Artelivre Produção e Comunicação, será realizado no Parque Ecológico e Cultural Professor Marcos Mazzoni. O mestre de cerimônias será Mar Sim, o palhaço Márcio Versoli.


PROGRAMAÇÃO

SÁBADO (25/7)

•9h às 10h10: Oficina “Encontro musical Ra!” (bebês de colo)
•10h20 às 11h: Oficina “Ra!” (a partir de 18 meses)
•10h45 às 11h45: Casa de Bambu. Com Grupo Bambulha
•13h às 15h: Encontro pra brincar. Com Roquinho
•14h às 15h: “Sinfonia para um homem só”. Com Geovanne Sassá
•15h30 às 16h30: “Canto de passarim”. Com Cia. Pé de Moleque

DOMINGO (26/7)

•10h às 12h: Oficina “Meu livro na ponta dos dedos” (até 2 anos)
•10h às 12h: Oficina “Brincando com palavras” (a partir de 3 anos)
•10h30 às 11h30: “Aquarela, um show cênico”. Com Grupo Maria Cutia
•13h às 14h30: Oficina “De quem é essa pegada?” Com Bárbara Flor
•14h às 15h: “A teia que a aranha tece”. Com Grupo Ziriguibum
•15h30 às 16h30: “Planeta Peteca”, com Cris Barulins


FESTIVAL CANÇÃO CRIANÇA

Sábado (25/7) e domingo (26/7), a partir das 9h, no Parque Ecológico e Cultural Professor Marcos Mazzoni (Rua Deputado Bernardino de Sena Figueiredo, 1.022, Cidade Nova). Entrada gratuita.


OUTRAS ATRAÇÕES

>>> SATURNO

O espetáculo de dança “Transtorno de Saturno” estreia nesta sexta (24/7), às 19h30, na Funarte MG (Rua Januária, 68, Centro), com sessão sábado, no mesmo horário. Com direção de Carolina Pinho, a montagem, baseada na ficção científica, combina dança contemporânea, dança-teatro, música e elementos do cinema. Entrada franca, com retirada de ingressos na bilheteria .


>>> MOSTRA NO FELUMA

Com texto de Cláudia Mauro e direção de Alice Borges, a peça “A vida passou por aqui” será apresentada sábado (25/7), às 19h, e domingo (26/7), às 17h, no Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, 7º andar, Centro). Estrelada pelos atores Cláudia Mauro e Édio Nunes, a montagem celebra a vida e a alegria, fazendo um tributo à amizade. Entrada franca, com retirada de ingressos na plataforma Sympla.


>>> CIRANDAS MÍSTICAS

O compositor Gilberto Mauro apresenta “As sete cirandas místicas” neste sábado (25/7), às 17h, no Teatro de Arena do Parque Lagoa do Nado (Rua Hermenegildo de Barros, 904, Itapoã). O espetáculo com 14 músicos marca o lançamento do álbum duplo de Gilberto, que pesquisa escalas modais e sua presença na cultura brasileira e ao redor do mundo. Entrada franca.


>>> GIRAMUNDO

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“Alice no País das Maravilhas”, do Grupo Giramundo, volta ao cartaz no domingo (26/7), às 17h, no Cine Theatro Brasil (Praça Sete, Centro). A montagem integra a Mostra Cine Brasil de Teatro e marca os 55 anos da companhia de teatro de bonecos. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada), com venda on-line na plataforma Eventim.

Tópicos relacionados:

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