Um festival só para as crianças neste fim de semana
Cris Barulins, Maria Cutia, Cia. Pé de Moleque, Geovanne Sassá e Ziriguibum vão se apresentar, com entrada franca, na Cidade Nova
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O 3º Festival Canção Criança, que será realizado neste fim de semana na Cidade Nova, vai levar música e atividades lúdicas para a garotada de até 6 anos. A curadora Juliana Daher explica que as atrações foram escolhidas especialmente para esse público.
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“Teremos uma convidada de fora, a Cris Barulins, de São Paulo, que apresentará o espetáculo ‘Planeta Peteca’ pela primeira vez em BH. Estamos com programação diversificada, com oficinas e vários espetáculos”, informa.
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“Teremos a presença do Bambulha, grupo de música para a infância, projeto de extensão da UFMG; da Cia. Pé de Moleque, com o espetáculo ‘Canto de passarim’; e também do Maria Cutia, grupo tradicional de teatro de BH. Geovanne Sassá, integrante do Pé de Sonho, apresentará a ‘Sinfonia para um homem só’. Outra convidada é a cantautora Denise Ursini, organizadora do grupo Ziriguibum”, lista a curadora. Também vão se apresentar a atriz Bárbara Flor e o pesquisador de brinquedos Roquinho (Roque Antônio Soares Júnior).
Show cênico
Maria Cutia sobe ao palco no domingo (26/7), às 10h30, com “Aquarela”. A atriz Mariana Arruda conta que o show cênico se baseia no repertório autoral do grupo.
“As canções são criadas a partir de um olhar nosso sobre a infância, com a gente tentando imaginar como víamos o mundo quando éramos crianças. Trabalhamos as letras a partir da literalidade. Uma das canções, feita a partir de imagens de três trava-línguas, se chama ‘Lavra-tringua’.”
Em outra música, o grupo brinca com a linguagem do tatibitate. E há também a canção inspirada em expressões que citam animais, como ‘vá pentear macaco’, ‘deu com os burros n'água’ e ‘a cobra vai fumar’. Ao final, cenário e figurinos são pintados com tinta guache.
“É um espetáculo superpoético, cujas canções brincam com a língua brasileira e com o olhar subvertido da infância”, comenta Mariana.
Oficinas e brincadeiras
Outras atrações nos dois dias são as oficinas de musicalização e de artes para bebês e crianças pequenas.
As atividades ficarão a cargo da arte-educadora Rah!, da artista plástica Julia Azeredo e da atriz Bárbara Flor, que fará uma brincadeira investigativa com os pequenos.
O festival, idealizado pela Artelivre Produção e Comunicação, será realizado no Parque Ecológico e Cultural Professor Marcos Mazzoni. O mestre de cerimônias será Mar Sim, o palhaço Márcio Versoli.
PROGRAMAÇÃO
SÁBADO (25/7)
•9h às 10h10: Oficina “Encontro musical Ra!” (bebês de colo)
•10h20 às 11h: Oficina “Ra!” (a partir de 18 meses)
•10h45 às 11h45: Casa de Bambu. Com Grupo Bambulha
•13h às 15h: Encontro pra brincar. Com Roquinho
•14h às 15h: “Sinfonia para um homem só”. Com Geovanne Sassá
•15h30 às 16h30: “Canto de passarim”. Com Cia. Pé de Moleque
DOMINGO (26/7)
•10h às 12h: Oficina “Meu livro na ponta dos dedos” (até 2 anos)
•10h às 12h: Oficina “Brincando com palavras” (a partir de 3 anos)
•10h30 às 11h30: “Aquarela, um show cênico”. Com Grupo Maria Cutia
•13h às 14h30: Oficina “De quem é essa pegada?” Com Bárbara Flor
•14h às 15h: “A teia que a aranha tece”. Com Grupo Ziriguibum
•15h30 às 16h30: “Planeta Peteca”, com Cris Barulins
FESTIVAL CANÇÃO CRIANÇA
Sábado (25/7) e domingo (26/7), a partir das 9h, no Parque Ecológico e Cultural Professor Marcos Mazzoni (Rua Deputado Bernardino de Sena Figueiredo, 1.022, Cidade Nova). Entrada gratuita.
OUTRAS ATRAÇÕES
>>> SATURNO
O espetáculo de dança “Transtorno de Saturno” estreia nesta sexta (24/7), às 19h30, na Funarte MG (Rua Januária, 68, Centro), com sessão sábado, no mesmo horário. Com direção de Carolina Pinho, a montagem, baseada na ficção científica, combina dança contemporânea, dança-teatro, música e elementos do cinema. Entrada franca, com retirada de ingressos na bilheteria .
>>> MOSTRA NO FELUMA
Com texto de Cláudia Mauro e direção de Alice Borges, a peça “A vida passou por aqui” será apresentada sábado (25/7), às 19h, e domingo (26/7), às 17h, no Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, 7º andar, Centro). Estrelada pelos atores Cláudia Mauro e Édio Nunes, a montagem celebra a vida e a alegria, fazendo um tributo à amizade. Entrada franca, com retirada de ingressos na plataforma Sympla.
>>> CIRANDAS MÍSTICAS
O compositor Gilberto Mauro apresenta “As sete cirandas místicas” neste sábado (25/7), às 17h, no Teatro de Arena do Parque Lagoa do Nado (Rua Hermenegildo de Barros, 904, Itapoã). O espetáculo com 14 músicos marca o lançamento do álbum duplo de Gilberto, que pesquisa escalas modais e sua presença na cultura brasileira e ao redor do mundo. Entrada franca.
>>> GIRAMUNDO
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“Alice no País das Maravilhas”, do Grupo Giramundo, volta ao cartaz no domingo (26/7), às 17h, no Cine Theatro Brasil (Praça Sete, Centro). A montagem integra a Mostra Cine Brasil de Teatro e marca os 55 anos da companhia de teatro de bonecos. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada), com venda on-line na plataforma Eventim.