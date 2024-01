Já imaginou assistir a um espetáculo em que todos os figurinos, objetos e cenários são pintados ao vivo? Esta é a proposta de “Aquarela”, peça do grupo Maria Cutia em cartaz no Memorial Minas Gerais Vale neste domingo (21/1), às 11h.

Entre cores vivas, rajadas de tinta, contação de causos e melodias, atores apresentam histórias que abordam solidão e bullying, entre outros temas.

“O espetáculo traz o olhar da criança sobre o mundo. Ele foge até mesmo da perspectiva do adulto olhando para a criança. A ideia é trabalhar com as cores da infância – algumas mais abertas e alegres; outras mais fechadas e sombrias. As crianças também têm angústias e querem falar disso”, afirma o ator Leonardo Rocha.

As falas dos personagens de Leonardo Rocha, Hugo da Silva e Mariana Arruda são acompanhadas de versos autorais do Maria Cutia. Há uma aula de dança, trava-línguas, valsa de dois bonecos de pano e carnaval, que vai do balé ao samba.

“Tem violão, baixo, percussão, surdo, pandeiro e agogô. É um espetáculo muito otimista e contemplativo. As músicas não trazem tantos elementos sonoros, pois a ideia é valorizar a letra, fazendo com que a criança a entenda realmente”, diz Leonardo.

“A ideia é que as crianças escutem as letras e as levem para o pai e mãe para discutir, perguntar e questionar o porquê de cada coisa. É um espetáculo para dentro de casa”, completa.

Em uma brincadeira com a linguagem performativa das artes plásticas, os atores propõem combinações de cores a cada sessão. “O cenário muda a cada apresentação. Tudo começa branco, sem cor, e no fim fica tudo aquarelado”, diz o ator.

“A gente pinta o cenário com tinta na frente do público. Temos essa grande tela, que vai se colorindo a cada espetáculo. Vamos juntando esse conceito com o cenário e o figurino de maneira que, no fim, todos estamos vivendo em uma grande pintura de aquarela.”

Neste sábado (20/1), o projeto Férias Divertidas do Memorial vai receber o minifestival de lambe-lambe, no qual as crianças poderão assistir a pequenos espetáculos de bonecos em miniatura através do visor instalado em uma caixa. O teatro lambe-lambe se inspirou no antigo estilo de fotografia.

“AQUARELA”



Com Grupo Maria Cutia. Neste domingo (21/1), às 11h, no Memorial Minas Gerais Vale (Praça da Liberdade, 640, Funcionários). Entrada franca. Retirada de ingressos a partir das 10h30, na recepção. Informações: (31) 3308-4000.

“MINIFESTIVAL DE LAMBE-LAMBE”



Com Grupo Girino. Neste sábado (20/1), às 11h, no Memorial Minas Gerais Vale (Praça da Liberdade, 640, Funcionários). Entrada franca. Retirada de ingressos a partir das 10h30, na recepção. Informações: (31) 3308-4000.

OUTRAS PEÇAS



>>> “A GRANDE ÓPERA”

Texto e direção: Gustavo Des. Com Artur Rogério, Gabriel Oliveira, Janaína Starling, Laura Damada, Lucas Michielini, Thiago Latalisa e Tom Garcia. Família problemática lida com a volta da matriarca, dada como morta, durante a partilha de bens. Sexta (19/1) e sábado (20/1), às 20h, e domingo (21/1), às 19h. Teatro Santo Agostinho (Rua dos Aimorés, 2.679, Lourdes). Ingressos: R$ 60 (inteira), na bilheteria, e R$ 25, nos postos do Sinparc. Informações: (31) 2125-6810.



>>> “OS SALTIMBANCOS”

Texto: Luiz Enriquez Bacalov e Sérgio Bardotti. Adaptação: Chico Buarque. Direção: Farinelli. Com Marcus Vinicius, Paulo Victor, Daniela Cassimiro e Raíssa Alves. Quatro animais partem para a cidade para tentar a carreira musical. Sábado (20/1) e domingo (21/1), às 16h, no Centro Cultural Unimed BH-Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos: R$ 60 (inteira), na bilheteria, e R$ 25, nos postos Sinparc. Informações: (31) 3516-1360.



>>> “MICO-ESTRELA – UMA AVENTURA NO CERRADO”

Texto: Gina Borges. Direção: Toninho da Cruz. Com Toninho da Cruz, Carol Lobato, Ana Moura, Victor Hugo Athayde e Bruna Beneli. Estrelada por Mico-Estrela e Dona Árvore, peça destaca a importância da preservação do cerrado. Neste sábado (20/1) e domingo (21/1), às 16h, no Teatro Marília (Av. Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia). Ingressos: R$ 60 (inteira), na bilheteria, e R$ 25, nos postos do Sinparc. Informações: (31) 2125-6810.



>>> CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO

Espetáculos de teatro e dança. Programação completa em vaaoteatromg.com.br. Ingressos: R$ 25, nos postos do Sinparc e no site. Valores diferenciados nas bilheterias. Postos no Shopping Cidade (Rua Tupis, 337, Centro) e Pátio Savassi (Av. do Contorno, 6.061, São Pedro), abertos de 2ª a sábado, das 12h às 19h, e domingo, das 14h às 18h.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria