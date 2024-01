“Um giro pelo mundo – navegando no cinema infantil”, em cartaz no CCBB-BH, tem programação gratuita para a criançada neste fim de semana. Desta sexta a domingo (19, 20 e 21/1), a mostra vai exibir 10 animações de curta, média e longa-metragem, feitas na Argentina, Austrália, Brasil e França. As sessões acontecem às 14h e às 17h30.

O tema desta edição é “Tolerância”. Desta forma, a questão da aceitação e da compreensão mútua está presente nas histórias de todos filmes exibidos . É o caso de “Napo”, do diretor paulista Gustavo Machado, que poderá ser visto neste sábado (20/1), às 14h.

O curta brasileiro conta a história de Napo, um idoso que, devido às complicações do Alzheimer, precisa se mudar para a casa da filha, Lenita, e do neto, João. Finalista no LA Shorts 2020, um dos principais encontros de curtas do mundo, a produção circulou por 60 eventos, entre eles os festivais de Xangai, Atlanta e Lago, conquistando mais de 20 prêmios.

Aos poucos, a doença faz aquele senhor se esquecer de todos os que passaram por sua vida. Incapaz de compreender a condição que leva seu avô àquele mundo entre o passado e o presente, João, um garoto de 10 anos, encontra uma maneira especial de se comunicar com ele.

A história soma mais de 12 milhões de visualizações no YouTube. Nas palavras do diretor, “Napo” é um filme sobre família, troca, aproximação e cuidado.

“O filme se dá pelo contraste da visão do garoto e da mãe. A mãe já tem toda aquela carga pré-concebida de quem foi o pai dela, o neto não tem isso. Por não ter a memória de quem aquela pessoa foi, ele consegue se aproximar de quem ele é no momento. Me surpreendeu como o público projetou a relação com a própria família dentro desse filme, como ele chegou tão fundo dentro das pessoas”, afirma.



AMOR PELA CULINÁRIA

Também amanhã serão exibidos dois episódios da série brasileira “Tuca o mestre cuca”.

Com direção do estúdio catarinense Belli, responsável por sucessos como “O peixonauta” e “Meu amigãozão”, a animação fala sobre o amor de um garoto pela culinária.

Ele sonha em ser chef e usa o livro de receitas de sua avó para fazer suas receitas.

“A cozinha da casa da família é o grande playground dele, onde gosta de brincar e fazer suas experiências. No início de cada episódio, Tuca recebe uma carta de Vó Maga, que está viajando pelo mundo e escreve para o neto sobre os novos ingredientes que encontra no caminho. Ele se diverte fazendo um prato com esse ingrediente e cada episódio é um aprendizado”, explica o produtor Rubens Belli.

“O projeto é voltado para toda a família, ele tem DNA infantil, mas é aquele tipo de animação que os adultos também vão gostar, porque os personagens de 'Tuca' são uma família. É uma aventura familiar ", acrescenta o produtor da animação.

INCENTIVO À CRIATIVIDADE



Além dos filmes, amanhã e domingo, às 16h, haverá programação paralela de oficinas e brincadeiras. No sábado, Makamba Brincante, grupo formado na Vila Acaba Mundo, em BH, convida as crianças a estimularem a criatividade com palhaçaria, cantoria e contação de histórias, por meio do projeto “Menineça Sabi: O sabor da infância”, que propõe o resgate de brincadeiras tradicionais.

No domingo (21/1), é a vez de o artista Ralphen Rocca divertir o público com o “Baile da bicharada”. As atrações da festa são as canções e histórias musicadas com temas já consagrados como "O vira", "O gato" e " O leãozinho", além de composições autorais.



PROGRAMAÇÃO

HOJE (19/1)

• 14h – Giro pela Argentina: “Não-discriminação”, de Pakapaka

• 17h30 – Giro pela França: “Calamity”, de Remi Chayé



SÁBADO (20/1)

• 14h – Giro pelo Brasil (Sessão Acessível – Libras): “Napo”, de Gustavo Ribeiro; “Tuca, o mestre cuca”, de Waleska Ruschel

• 16h – Menineça Sabi: O Sabor da Infância, com grupo Makamba Brincante

• 17h30 – Giro pela França: “A viagem do príncipe”, de Jean-François Laguionie



DOMINGO (21/1)

• 14h – Giro pela Austrália: “Anciões”, de Tony Briggs; “Achados e perdidos”, de Philip Hunt; “Jarli”, de Chantelle Murray e Simon Rippingale; e “Fabricante de sonhos”, de Myles Conti

• 16h – O baile da bicharada, com Ralphen Rocca

• 17h30 – Giro pela França: “Yakari – a fantástica viagem”, de Xavier Giacometti e

Toby Genkel

“UM GIRO PELO MUNDO”



Cinema infantil. Até 4 de fevereiro, no CCBB-BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Acesso gratuito mediante retirada de ingresso no site ccbb.com.br/bh, onde está disponível a programação completa.



