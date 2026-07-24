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Nicolas Prattes mostra 1º ultrassom do filho com Sabrina Sato

Ator publicou registro emocionante da consulta da apresentadora; casal espera um menino, depois de enfrentar duas perdas gestacionais

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ES
Eduarda Soares
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Eduarda Soares
Repórter
24/07/2026 14:31

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Nicolas Prattes mostra 1º ultrassom do filho com Sabrina Sato; veja vídeo
Nicolas Prattes e Sabrina Sato esperam o primeiro filho do casal; apresentadora é mãe de Zoe crédito: Tupi

O ator Nicolas Prattes dividiu com os seguidores um momento marcante da gravidez de Sabrina Sato. Nesta quinta-feira (23/7), o artista publicou registros do exame de ultrassom da apresentadora e mostrou as primeiras imagens do filho do casal, que espera um menino.

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O vídeo, divulgado aproximadamente um mês após o anúncio público da gestação, foi embalado por uma narração emocionante, enquanto Sabrina aparece sorridente durante a consulta.

"Eu acredito que se Deus estivesse sentado aqui Ele diria: 'Eu te dei esse presente'", diz o áudio da gravação. "Eu sei", escreveu o ator na legenda da publicação, em uma resposta à mensagem escolhida para o vídeo.

 

Sabrina Sato já é mãe da pequena Zoe, de 7 anos, fruto de seu antigo casamento com o ator Duda Nagle. No final de junho, o casal reuniu familiares em sua residência para realizar o chá revelação, a pedido da primogênita, que torcia para ter um irmão.

 

Juntos há mais de dois anos, Nicolas Prattes e Sabrina Sato tentavam ter um filho ao longo de dois anos. O casal enfrentou duas perdas gestacionais.

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Por conta do histórico, os dois optaram por manter a nova gestação em segredo até completarem o terceiro mês de gravidez.

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