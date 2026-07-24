Terry Crews carrega Vini Jr. em visita ao Cristo Redentor: ‘Irmão’
Ator de 'Todo mundo odeia o Chris' se encontrou com atacante no Rio de Janeiro depois de meme em que brasileiro aparece em cena de 'As branquelas'
compartilheSIGA
O ator Terry Crews se encontrou com o jogador de futebol Vinicius Jr. no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro (RJ). Durante a reunião, o astro compartilhou um vídeo carregando o atacante nas costas. Depois do encontro, houve um aumento de 500% nas buscas pelo nome do ator no Google, de acordo com dados do Google Trends.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A visita aconteceu na manhã dessa quinta-feira (23/7), antes da abertura do monumento ao público. Vinícius Jr. esteve no local acompanhado da namorada, Virginia Fonseca, e de um grupo de amigos.
O encontro marcou a primeira vez em que o ator e o atleta se conheceram pessoalmente, semanas após um meme envolvendo Vini Jr. e o personagem Latrell, do filme "As branquelas", viralizar durante a Copa do Mundo.
Leia mais
- De 'As Branquelas' a séries de sucesso: a trajetória versátil de Terry Crews
- Vini Jr. leva Virginia para churrasco em São Gonçalo, sua terra natal
- Terry Crews recria dança icônica de 'As branquelas' em festa
Antes da partida entre Brasil e Noruega, torcedores compararam o atacante ao personagem interpretado por Crews no filme. O ator entrou na brincadeira na época e agora finalmente encontrou o jogador.
Terry Crews se declara a Vinícius Jr.
Após o passeio, Terry Crews publicou um vídeo do encontro e fez uma longa declaração ao brasileiro. O astro afirmou que, apesar de ser a primeira vez que se viam, sentiu uma conexão imediata com o atacante.
"Parecia que eu estava reencontrando um irmão mais novo e um amigo de longa data. O amor e o respeito mútuo foram imediatos e reais. Eu realmente acredito que este é o começo de uma amizade que vai durar para sempre", escreveu.
O ator ainda elogiou o talento de Vinícius Jr., destacou o carinho do jogador pelo Brasil e afirmou que deixou o país encantado com a experiência. "Ainda estou deslumbrado com o Vini e o Brasil e muito grato por ter compartilhado esse momento inesquecível em um lugar tão poderoso e lindo", comentou.
Nos comentários da publicação, Vinícius Jr. respondeu com uma referência ao personagem de Crews em "Todo mundo odeia o Chris". "I love you, Julius", declarou.
Clima de romance
Virginia Fonseca também publicou registros da visita ao Cristo Redentor e contou que conheceu o monumento pela primeira vez. "Foi muito especial", escreveu a influenciadora.
Já Vinícius Jr. compartilhou fotos do passeio em seu perfil e recebeu uma resposta carinhosa da influenciadora. "Obrigada por hoje", disse Virginia.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A visita ao Cristo Redentor faz parte dos dias de descanso do atacante no Rio de Janeiro. Nos últimos dias, Vinícius Jr. levou Virginia para conhecer São Gonçalo, onde cresceu e começou a trajetória no futebol. O casal também participou de um churrasco na rua onde mora a avó do atleta.