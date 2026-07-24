Terry Crews carrega Vini Jr. em visita ao Cristo Redentor: ‘Irmão’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ator Terry Crews se encontrou com o jogador de futebol Vinicius Jr. no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro (RJ). Durante a reunião, o astro compartilhou um vídeo carregando o atacante nas costas. Depois do encontro, houve um aumento de 500% nas buscas pelo nome do ator no Google, de acordo com dados do Google Trends.

A visita aconteceu na manhã dessa quinta-feira (23/7), antes da abertura do monumento ao público. Vinícius Jr. esteve no local acompanhado da namorada, Virginia Fonseca, e de um grupo de amigos.

O encontro marcou a primeira vez em que o ator e o atleta se conheceram pessoalmente, semanas após um meme envolvendo Vini Jr. e o personagem Latrell, do filme "As branquelas", viralizar durante a Copa do Mundo.

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Antes da partida entre Brasil e Noruega, torcedores compararam o atacante ao personagem interpretado por Crews no filme . O ator entrou na brincadeira na época e agora finalmente encontrou o jogador.

Terry Crews se declara a Vinícius Jr.

Após o passeio, Terry Crews publicou um vídeo do encontro e fez uma longa declaração ao brasileiro. O astro afirmou que, apesar de ser a primeira vez que se viam, sentiu uma conexão imediata com o atacante.

"Parecia que eu estava reencontrando um irmão mais novo e um amigo de longa data. O amor e o respeito mútuo foram imediatos e reais. Eu realmente acredito que este é o começo de uma amizade que vai durar para sempre", escreveu.

O ator ainda elogiou o talento de Vinícius Jr., destacou o carinho do jogador pelo Brasil e afirmou que deixou o país encantado com a experiência. "Ainda estou deslumbrado com o Vini e o Brasil e muito grato por ter compartilhado esse momento inesquecível em um lugar tão poderoso e lindo", comentou.

Nos comentários da publicação, Vinícius Jr. respondeu com uma referência ao personagem de Crews em "Todo mundo odeia o Chris". "I love you, Julius", declarou.

Clima de romance

Virginia Fonseca também publicou registros da visita ao Cristo Redentor e contou que conheceu o monumento pela primeira vez. "Foi muito especial", escreveu a influenciadora.

Já Vinícius Jr. compartilhou fotos do passeio em seu perfil e recebeu uma resposta carinhosa da influenciadora. "Obrigada por hoje", disse Virginia.

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A visita ao Cristo Redentor faz parte dos dias de descanso do atacante no Rio de Janeiro. Nos últimos dias, Vinícius Jr. levou Virginia para conhecer São Gonçalo, onde cresceu e começou a trajetória no futebol. O casal também participou de um churrasco na rua onde mora a avó do atleta.