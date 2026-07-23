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Vini Jr. leva Virginia para churrasco em São Gonçalo, sua terra natal

Poucos dias após reconciliação, casal visita cidade onde o jogador nasceu e compartilha momentos da confraternização com amigos e familiares

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Carlos Palermo
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Carlos Palermo
Repórter
23/07/2026 08:56

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Vini Jr. leva Virginia para churrasco em São Gonçalo, sua terra natal
Vini Jr. leva Virginia para churrasco em São Gonçalo, sua terra natal crédito: Tupi

Virginia Fonseca e Vini Jr. visitaram São Gonçalo, cidade natal do jogador, nessa quarta-feira (22/7). O casal esteve no município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro poucos dias após reatar o relacionamento e compartilhou registros do momento nas redes sociais.

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A influenciadora publicou imagens de um almoço ao ar livre, revelando aos seguidores que estava na cidade. A confraternização contou com um churrasco servido em uma grande mesa, reunindo familiares e amigos. Ao marcar a localização, Virginia escreveu: hoje é por cá.

Em outra postagem, ela apareceu brincando com o amigo Hebert Gomes durante a refeição.

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O atacante também mostrou detalhes do encontro em seu perfil. Vini Jr. publicou fotos do mesmo churrasco, identificou São Gonçalo na postagem e adicionou um emoji de coração.

Além do almoço, o jogador compartilhou um registro da fachada de uma escolinha do Flamengo no município. O local exibe um painel com fotografias de momentos marcantes de sua carreira e a frase 'sonhar, você pode realizar'.

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São Gonçalo tem um papel importante na história de Vini Jr. Foi lá que o atleta nasceu e iniciou sua trajetória no futebol, antes de chegar às categorias de base do Flamengo. O vínculo com a cidade se estende a projetos do Instituto Vini Jr., que desenvolve ações nas áreas de educação, tecnologia e esporte.

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