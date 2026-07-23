Leo Dias acusa repórter de ‘se vender’ por produtos de Virginia Fonseca

O apresentador Leo Dias protagonizou um bate-boca com a jornalista Monique Arruda durante seu programa no YouTube nessa quarta-feira (22/7). Ele acusou a repórter de "se vender" por produtos da WePink, marca da influenciadora Virginia Fonseca.

A discussão começou após Monique criticar a forma como a atração abordava a vida amorosa de Virginia e do jogador Vini Jr. Ela relembrou um comentário da edição anterior, quando relativizou a declaração da influenciadora sobre não poder "negociar o inegociável".

Léo Dias surtou de vez está aos gritos humilhando a própria funcionária só porque ela apoia a Virginia. pic.twitter.com/rrJw80PLMu — kah (@kabiscoiteira) July 22, 2026

Para a jornalista, situações realmente inegociáveis seriam problemas como "ver gente morrendo na fila de hospital". Leo Dias discordou e defendeu o foco do programa na vida de celebridades. "A gente não está falando da fila do SUS, porque isso, sim, é inegociável", respondeu.

Monique então criticou a insistência da atração em afirmar, durante semanas, que Virginia seria traída. "Acho exagerado ficar um mês e meio, todo dia, falando que a menina vai ser chifrada", afirmou a repórter.

A declaração irritou o apresentador, que acusou a colega de favorecer a influenciadora após receber produtos da marca dela. "Acho que você está se vendendo por três bolsas da WePink. Agora, está demais", disse Leo Dias.

Visivelmente abatida, Monique negou a acusação, afirmando que os brindes não influenciavam sua opinião. "Não preciso, Leo, me vender por três bolsas da WePink. O body splash custa R$ 30. A questão não é essa", respondeu.

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Leo Dias retrucou que a opinião da jornalista "vale bem mais do que três bolsas da WePink", mas ela manteve sua posição. "Acho que é exagerado ficar um mês e meio, todo dia, desejando que a menina seja chifrada", concluiu.