Ricardo Boechat, Glória Maria e mais: relembre jornalistas que nos deixaram

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A perda de figuras conhecidas do telejornalismo e da imprensa costuma gerar uma onda de homenagens e lembranças por todo o país. São profissionais que, por meio de seu trabalho, entraram na casa de milhões de brasileiros e construíram uma relação de proximidade com o público.

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Grandes nomes do jornalismo que nos deixaram

Relembrar a trajetória desses comunicadores é também uma forma de homenagear o legado deixado por eles na história da imprensa nacional. Cada um, com seu estilo único, marcou época e influenciou gerações de novos jornalistas.

Quem foram os jornalistas cuja morte comoveu o Brasil?

A lista inclui profissionais de diferentes áreas da comunicação, desde a apresentação de telejornais até a reportagem comunitária e o jornalismo esportivo. Suas partidas deixaram uma lacuna na televisão e no rádio brasileiros.

Glória Maria: Um dos maiores ícones da televisão, Glória Maria faleceu em fevereiro de 2023, em decorrência de um câncer. Pioneira e referência, ficou conhecida por suas reportagens especiais e viagens a mais de 100 países para programas como o “Fantástico” e o “Globo Repórter”.

Ricardo Boechat : Âncora do “Jornal da Band” e da rádio BandNews FM, Boechat era uma das vozes mais críticas e respeitadas do jornalismo. O profissional morreu em fevereiro de 2019, aos 66 anos, na queda de um helicóptero em São Paulo.

Antero Greco: Comentarista da ESPN Brasil, Antero Greco faleceu em maio de 2024, após lutar contra um tumor cerebral. Conhecido pela inteligência, bom humor e pela parceria icônica com o narrador Paulo Soares, ele era uma figura muito querida no jornalismo esportivo.

Susana Naspolini: A “repórter do povo”, como era carinhosamente chamada, marcou o telejornalismo do Rio de Janeiro com suas matérias sobre os problemas das comunidades no RJTV. Susana morreu em outubro de 2022, após uma longa e inspiradora batalha contra o câncer.

Marcelo Rezende: Com o bordão “corta pra mim”, Marcelo Rezende se tornou um fenômeno de audiência no comando do “Cidade Alerta”, na Record TV. O apresentador, famoso por seu estilo direto e popular, faleceu em setembro de 2017, vítima de um câncer. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.