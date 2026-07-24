Quem é Juan Paiva? Conheça a trajetória do ator da Globo

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Juan Paiva se consolidou como um dos principais atores de sua geração, acumulando papéis de destaque em novelas e séries da Globo. Com uma trajetória marcada pela ascensão constante, o artista é hoje um dos nomes mais requisitados para protagonistas na televisão brasileira, conquistando tanto a crítica quanto o público.

Quem é Juan Paiva?

Juan Paiva é um ator brasileiro, nascido e criado na comunidade do Vidigal, no Rio de Janeiro. Ele ganhou reconhecimento nacional por seus papéis de peso em produções da TV Globo e por sua formação artística no aclamado projeto social de teatro "Nós do Morro".

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Aos 28 anos, o artista se destaca pela versatilidade e pela capacidade de interpretar personagens complexos. Sua carreira é marcada por uma ascensão sólida, saindo de papéis coadjuvantes para o protagonismo em produções de grande audiência.

Como começou a carreira do ator?

A jornada de Juan Paiva nas artes começou cedo, aos oito anos de idade, quando ingressou no grupo de teatro "Nós do Morro". O projeto, sediado no Vidigal, foi sua grande escola e a porta de entrada para o mundo da atuação. Foi lá que ele desenvolveu as ferramentas cênicas que o prepararam para os desafios da televisão e do cinema.

O "Nós do Morro" é conhecido por revelar diversos talentos para o cenário artístico nacional, e Paiva é um de seus exemplos mais bem-sucedidos. A experiência na companhia teatral não apenas lhe deu base técnica, mas também uma forte conexão com suas raízes, algo que ele frequentemente menciona em entrevistas.

Principais trabalhos e reconhecimento

A carreira do ator na televisão é marcada por personagens que conquistaram o público. Seus trabalhos mais recentes demonstram sua evolução e protagonismo. Entre os principais, destacam-se:

"Dona de Mim" (2025): Assumiu o papel do protagonista Samuel, consolidando seu status de galã do horário nobre.

"Renascer" (2024): Deu vida a João Pedro no remake de sucesso, uma atuação que lhe rendeu o Troféu Imprensa de Melhor Ator, tornando-o o primeiro homem negro a vencer na categoria.

"Justiça 2" (2024): Interpretou Balthazar, um dos protagonistas da aclamada série do Globoplay.

"Um Lugar ao Sol" (2021): Foi um divisor de águas em sua carreira ao viver o cativante Ravi, papel que lhe rendeu grande aclamação.

"Malhação: Viva a Diferença" (2017): Ganhou notoriedade como Anderson, personagem que reprisou no spin-off "As Five". Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.