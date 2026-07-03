A nova geração de galãs: 7 atores que se destacaram nas novelas recentes
Eles roubaram a cena em tramas de sucesso, conquistaram uma legião de fãs e se firmaram como grandes promessas da teledramaturgia.
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A figura do galã de novela, um clássico da TV brasileira, se renovou nos últimos anos. Uma nova geração de atores talentosos conquistou o público não só nas telas, mas também nas redes sociais, onde acumulam milhões de seguidores. Eles combinaram carisma e atuações marcantes, provando que o posto de protagonista tem novos e fortes candidatos.
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Com papéis de destaque em tramas que foram sucesso de público e crítica, esses artistas se tornaram assunto frequente e mostraram que vieram para ficar. Conheça sete nomes que roubaram a cena e prometem brilhar ainda mais nos próximos anos.
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Juan Paiva
Após o sucesso em “Um Lugar ao Sol”, o ator ganhou ainda mais destaque ao assumir um dos papéis centrais no remake de “Renascer”. Sua interpretação densa e elogiada o consolidou como um dos principais talentos de sua geração, capaz de entregar performances cheias de emoção.
Nicolas Prattes
Com uma carreira sólida, Prattes mostrou versatilidade ao estrelar a novela “Fuzuê” e, antes disso, o sucesso “Todas as Flores”. O ator é um fenômeno também nas redes sociais, onde compartilha sua rotina de treinos e trabalhos, engajando uma legião de fãs.
Humberto Carrão
Embora já seja um rosto conhecido, Carrão ganhou um novo status com sua participação impactante na primeira fase de “Renascer”. Sua atuação intensa como o jovem José Inocêncio foi aclamada pela crítica e pelo público, reforçando seu talento para papéis complexos.
Matheus Abreu
Ele foi um dos destaques de “Vai na Fé”, novela que se tornou um fenômeno de audiência. O carisma do ator conquistou o público jovem e o colocou no radar como uma das grandes promessas para os próximos anos na teledramaturgia.
Isacque Lopes
Como protagonista em “Família é Tudo”, Isacque Lopes foi um dos novos rostos que rapidamente caiu no gosto do público. Com presença de cena e boa química com seu par romântico, ele se firmou como um nome a ser acompanhado de perto.
Jaffar Bambirra
Também no elenco de “Família é Tudo”, Jaffar se destacou não apenas pela atuação, mas também por seu talento musical. Essa versatilidade o torna um artista completo e uma aposta certeira para futuros projetos de grande repercussão.
Igor Fortunato
Destaque em “No Rancho Fundo”, Igor conquistou os espectadores com um personagem carismático e divertido. Seu trabalho na trama das seis mostrou que ele tem o timing perfeito para a comédia e um apelo popular que o credencia a voos mais altos.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.