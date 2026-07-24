Ana Castela se pronuncia sobre morte de fã durante show em Minas
Givone Francisca Teodoro Dias, de 22 anos, passou mal durante show da 'Boiadeira' na Expo Mutum
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A cantora Ana Castela se pronunciou, nessa quinta-feira (23/7), sobre a morte de uma fã durante a apresentação da Boiadeira na 39ª Expo Mutum, no Parque de Exposições de Mutum, no Vale do Rio Doce. Givone Francisca Teodoro Dias passou mal durante o show, foi atendida pela equipe do evento, mas morreu em seguida.
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A apresentação ocorreu no último domingo (19/7). Durante o show, Givone sofreu um infarto fulminante. A vítima, de 22 anos, estava no meio do público quando teve um mal súbito e desmaiou. Ela chegou a receber os primeiros atendimentos imediatamente, mas não adiantou.
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"Toda a minha solidariedade à família e aos amigos da Givone. Que Deus conforte o coração de vocês", declarou a artista nos stories, compartilhando a nota de pesar da produtora Agroplay.
O comunicado da empresa informou que a jovem recebeu atendimento desde o início dos sintomas. "Neste momento de dor, Ana Castela e toda a equipe do Grupo Agroplay manifestam seus mais sinceros sentimentos e solidariedade aos familiares e amigos", dizia a nota.
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A produtora concluiu o comunicado expressando suas condolências: "Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos de Givone".
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.