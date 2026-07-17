Neymar volta ao Santos após derrota do Brasil na Copa: Qual é o seu futuro?

Neymar se reapresenta ao elenco do Santos nesta sexta-feira (17), após a eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. Com contrato até dezembro, o que o futuro reserva para o craque de 34 anos?

Perseguido pelas lesões nos últimos tempos, Neymar vive um momento decisivo.

Ele já anunciou que, por enquanto, seu ciclo na Seleção terminou.

Um vídeo feito com IA por um torcedor mostrou nas redes sociais um Neymar garoto que pedia ao atual Neymar para buscar o hexa para o Brasil na Copa do Mundo de 2030. O jogador comentou a postagem usando três emojis com olhos marejados.

- A encruzilhada do Santos -

Após passar por uma cirurgia no joelho esquerdo no final do ano passado, Neymar só conseguiu disputar oito dos 19 jogos que o Santos fez no Brasileirão de 2026.

Somou quatro gols e duas assistências, e mostrou lampejos do jogador que brilhou no Barcelona e no Paris Saint-Germain.

No ano passado, quando retornou ao 'Peixe', foi fundamental para evitar o rebaixamento.

O técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, apostou nesses momentos de genialidade ao decidir convocá-lo para a Copa do Mundo após quase três anos de ausência, mas o jogador chegou com problemas musculares e disputou apenas 37 minutos em dois jogos.

Seu único gol, de pênalti, não foi suficiente para evitar uma eliminação precoce após a derrota por 2 a 1 para a Noruega nas oitavas.

O Santos continuará apostando nele?

Segundo uma fonte do clube, a resposta dependerá, em grande parte, das eleições marcadas para dezembro, coincidindo exatamente com o fim do contrato do jogador.

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, que promoveu o retorno de Neymar, ainda não anunciou oficialmente se tentará a reeleição.

"A questão era se o Neymar pararia de jogar ou não", disse à AFP um funcionário do clube, que pediu anonimato.

"É uma decisão que, provavelmente, só será tomada após a eleição. De ambas as partes", acrescentou a mesma fonte sobre uma eventual renovação do contrato do jogador.

No momento da paralisação do Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo, o Santos ocupava a 15ª posição, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. A equipe vai disputar os playoffs da Copa Sul-Americana contra o Universidad Central da Venezuela.

A assessoria de comunicação de Neymar divulgou vídeos do jogador treinando por conta própria antes de retornar aos trabalhos com o 'Peixe'.

- "Filho, continue a jogar futebol" -

Após a eliminação do Brasil no Mundial, Neymar disse que a Copa do Mundo marcaria o fim de sua carreira na Seleção.

O atacante disputou 130 jogos com a 'Amarelinha', marcando 80 gols e quebrando o recorde de longa data de Pelé como o maior artilheiro da história da equipe.

O hexa não veio, embora Neymar tenha conquistado uma medalha de ouro olímpica.

Em meio a notícias na imprensa sobre uma possível aposentadoria definitiva, o pai e empresário do jogador o incentivou a continuar em atividade.

"Filho, continue a jogar futebol. Volte a sentir alegria com a bola nos pés. Volte a sorrir dentro de campo", publicou Neymar pai em uma carta divulgada através de um vídeo no Instagram.

"Não tenha medo do amanhã".

- MLS como opção? -

Neymar considerou a opção de continuar sua carreira na MLS dos Estados Unidos, segundo a imprensa.

Segundo o The Athletic, portal esportivo do The New York Times, houve negociações com o Cincinnati FC, que acabaram não avançando.

No entanto, o camisa 10 ainda estaria aberto à possibilidade de se transferir para a liga americana, que conta com estrelas veteranas como seu ex-companheiro de Barça Lionel Messi (Inter Miami), o francês Antoine Griezmann (Orlando City) e o alemão Thomas Müller (Vancouver Whitecaps).

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