Superman diz que o Novo o ameaçou para abandonar candidatura

Candidato ao Senado por Minas Gerais, o influenciador Marco Antônio Costa, conhecido como Superman, publicou nesta quarta-feira (23/9) um vídeo acusando o próprio partido, o Novo, de boicotar sua candidatura.

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O influenciador disse ter recebido uma ligação do vice-presidente do Novo em Minas, Frederico Papatella, ameaçando derrubar sua candidatura. Também acusou o partido de pedir a renúncia dos dois suplentes ao Senado, o que inviabilizaria a chapa.

“Desde o começo da minha pré-campanha ao Senado eu fui ignorado pelos dirigentes do partido em Minas Gerais. (...) Nenhuma ligação minha era atendida, não havia interesse nenhum em viabilizar minha candidatura”, contou Superman.

O candidato disse que só teve a sua candidatura lançada por “conveniência partidária” e “prêmio de consolação” ao Novo. A legenda teria, conforme acordo antigo, direito a indicar o vice na chapa do governador Mateus Simões (PSD), que tenta reeleição. No entanto, a posição acabou sendo negociada com a federação União-PP. Em troca, o Novo ganhou o direito de lançar um candidato ao Senado, e Superman acabou conseguindo a legenda. O movimento foi descrito em reportagem do Estado de Minas no mês passado.

Entretanto, a campanha do influenciador está mais alinhada com o campo bolsonarista em Minas Gerais. Ele, inclusive, não apoia o candidato a presidente do próprio partido, o ex-governador Romeu Zema (Novo), mas, sim, Flávio Bolsonaro (PL). Também declara apoio a Flávio Roscoe (PL) na disputa pelo governo, em vez de Mateus Simões.

No vídeo de denúncia ao Novo, Superman citou políticos que o apoiam, como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e Lucas Pavanatto, vereador do PL em São Paulo. Também falou do senador Cleitinho (Republicanos), que lidera as pesquisas para o governo de Minas. Contudo, em sabatina do Estado de Minas na sexta-feira (18), o parlamentar não quis cravar quem está apoiando para o Senado.

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A reportagem procurou a assessoria do partido Novo em Minas para um posicionamento, mas não recebeu retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto, e o texto será atualizado se a legenda se posicionar.

