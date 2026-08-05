União-PP surpreende e acerta apoio à reeleição de Mateus Simões

A federação União Progressista (formada por União e PP) vai apoiar a reeleição do governador Mateus Simões (PSD), em mais uma reviravolta às vésperas do início da campanha.

O ex-secretário Marcelo Aro (PP), chamado de traidor pelo governador, voltará à disputa pelo Senado Federal. Danilo de Castro (União) é o indicado pela federação para ocupar a vaga de vice-governador.

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Matéria em atualização.

