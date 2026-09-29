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ELEIÇÕES 2026

Debate em Minas: as regras e quem participa do encontro na Globo

Programa decisivo coloca os postulantes ao Palácio Tiradentes frente a frente; saiba onde assistir, as regras e quem participa do embate

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E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
29/09/2026 14:31 - atualizado em 29/09/2026 14:31

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Debate em Minas: as regras e quem participa do encontro na Globo
Candidatos ao governo de Minas se reúnem em estúdio para debate na TV Globo na reta final da campanha crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press; Marcos Vieira /EM/DA. Press; Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press; Jair Amaral/EM/D.A Press; Jair Amaral/EM/D.A Press; Jair Amaral/EM/DA Press.

Seis candidatos ao governo de Minas voltam a ficar frente a frente nesta terça-feira (29/9), a cinco dias do primeiro turno, no debate da TV Globo, que vai ao ar logo depois da novela 'Quem Ama Cuida'. Depois dos confrontos na Band, na Record e na TV Alterosa, é mais uma chance para quem ainda tenta virar votos na reta final da campanha.

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Estão confirmados Alexandre Kalil (PDT), Cleitinho Azevedo (Republicanos), Flávio Roscoe (PL), Gabriel Azevedo (MDB), Mateus Simões (PSD) e Patrus Ananias (PT). Pela regra, foram convidados os candidatos de partidos e federações com pelo menos cinco parlamentares no Congresso.Leia Mais

Com mediação da jornalista Liliana Junger, o programa será transmitido ao vivo direto dos estúdios da Globo, em Belo Horizonte. O público poderá assistir pela TV Globo, pelo g1 em todo o Brasil e pelo Globoplay.

Regras do debate

A dinâmica do encontro foi concebida para aprofundar os planos de governo dos candidatos por meio de perguntas entre eles. Os participantes ficarão posicionados lado a lado no estúdio durante os quatro blocos do programa.

O primeiro bloco terá temas sorteados ao vivo, enquanto o segundo e o quarto blocos serão de tema livre. Já o terceiro bloco será dedicado a perguntas sobre as regiões do estado, também definidas por sorteio.

Em todos os blocos, um sorteio ao vivo definirá o primeiro candidato a perguntar. Ele escolherá a quem direcionar sua questão, e a dinâmica seguirá de forma que todos possam perguntar e responder. Os tempos de participação usarão o modelo de banco de minutos, permitindo que cada um administre seu tempo.

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Com exceção do bloco sobre as regiões, cada candidato fará uma pergunta e responderá a uma questão por bloco. Ao final do quarto bloco, os participantes terão um tempo para suas considerações finais.

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